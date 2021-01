Stefano Rosso, compagno Francesca Chillemi/ Dal 2016 genitori di Rania

Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso fondatore del brand di moda Diesel, è il compagno di Francesca Chillemi, protagonista della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”. Nato a Marostica nel 1979, Stefano Rosso è co-fondatore e CEO di D-CAVE, una piattaforma di lifestyle per la comunità dei videogiochi. È anche membro del consiglio di amministrazione di OTB Group e presidente della squadra di calcio L.R. Vicenza. Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono conosciuti nel 2010, ma si sono messi insieme quattro anni dopo, ha confessato la ex Miss Italia in un’intervista a IoDonna: “Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle”. Nel 2016 Francesca e Stefano sono diventati genitori di Rania.

Stefano Rosso e Francesca Chillemi genitori di Rania

Il primo a dare la notizia della nascita della piccola Rania è stato Renzo Rosso, padre di Stefano. Il patron Diesel ha scritto sui social: “Benvenuta nella grande famiglia, Rania, e grazie a Stefano e Francesca per avermi reso nonno”. A IoDonna Francesca Chillemi ha detto che la figlia le assomiglia molto, ma che si augura prenda il carattere del padre Stefano Rosso: “Fisicamente è una mini-me ma le auguro che le somiglianze finiscano lì: spero prenda il carattere del padre, uno che sta stare al mondo meglio di me… Spero che si conceda piano, come il padre. Che non si butti a spada tratta. Vivrebbe meglio. Poi, che sia quel che vuole: non sarò certo io a cambiarla”. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Intimità nel 2019, la ex Miss Italia ha rivelato che con il matrimonio non è nei suoi progetti immediati, perché con la nascita di Rania ha realizzato il suo sogno più grande.



© RIPRODUZIONE RISERVATA