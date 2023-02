Stefano Rosso, compagno Francesca Chillemi/ La figlia Rania: “è una mini-me”

Stefano Rosso, chi è il compagno di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi, che interpreta Azzurra nella fortunata serie di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, sarà ospite di Serena Bortone nell puntata di oggi, giovedì 23 febbraio, di Oggi è un altro giorno. L’attrice fa coppia dal 2014 con Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio Diesel, Renzo Rosso. L’ex miss Italia e l’imprenditore vicentino si sono conosciuti nel 2010, ma si sono messi insieme quattro anni dopo: “Me l’ha presentato una mia amica di Bassano. Abbiamo avuto un flirt, una cosa breve, ma ci siamo sempre tenuti in contatto.

Ci sentivamo, ogni tanto ci vedevamo, nessuno dei due aveva ancora la maturità necessaria per mettere in piedi un rapporto con un progetto di famiglia”, ha raccontato la Chillemi a Grazia. E ha aggiunto: “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra. Forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo”.

Francesca Chiellemi e Stefano Rosso: la figlia Rania

Parlando della sua storia d’amore con Stefano Rosso, Francesca Chillemi ha detto sulle pagine di IoDonna: “Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle”. La coppia ha avuto una figlia, Rania, nata il 22 febbraio 2016. La bambina le assomiglia molto fisicamente, anche sei sui social l’attrice non ha mai mostrato il viso della figlia: “Fisicamente è una mini-me ma le auguro che le somiglianze finiscano lì: spero prenda il carattere del padre, uno che sta stare al mondo meglio di me. Io ho faticato tanto, per raggiungere l’equilibrio. Sono un’istintiva, e alle persone istintive a volte va bene, a volte piangono”, ha detto la Chillemi a IoDonna. La bambina ha appena compiuto 7 anni.

