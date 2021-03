STEFANO ROSSO, FIDANZATO FRANCESCA CHILLEMI/ “Famiglia ricca, ma è rimasto umile”

Si chiama Stefano Rosso il fidanzato di Francesca Chillemi, l’amatissima Azzurra della fiction Che Dio ci aiuti 6. Stefano Rosso è nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il 1° giugno 1979. Figlio di Renzo, fondatore della casa di moda Diesel, Rosso ha frequentato il Fashion Institute of Technology di New York, per poi tornare in Italia ed essere promosso a brand manager dell’azienda di famiglia. In questo ruolo, si è occupato delle sue collaborazioni e partnership con marchi come Ducati e Adidas. In seguito ha fondato Otb, il gruppo che controlla Diesel, Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf. Dal 2017 gestisce il mercato nordamericano di Diesel.

Chi è Stefano Rosso, fidanzato di Francesca Chillemi

Attualmente, Stefano Rosso risulta impegnato anche nel mondo dello sport, come presidente della squadra di calcio del Vicenza e membro del Consiglio Federale della Federcalcio. Insieme al fratello Andrea e a due amici ha ideato Redroomparty, un evento partito da Bassano del Grappa il cui dress code prevede di vestirsi di rosso. Stefano e Francesca Chillemi si sono conosciuti nel 2015, ma non si hanno molti dettagli sulla loro relazione. Al momento, i due non risultano sposati, ma hanno già avuto una figlia, Rania, che oggi ha 5 anni. Il profilo Instagram di Rosso è seguito da 25mila persone. Nel suo feed compaiono diverse condivisioni inerenti al suo lavoro e al suo hobby più importante, il calcio, mentre sono pochissimi gli scatti che lo ritraggono in compagnia della bambina. In un’intervista del 2017 rilasciata a Io donna, Francesca ha dichiarato di non sentirsi a disagio, al fianco di un uomo tanto ricco: “Non sento differenze con la mia, di famiglia. Hanno costruito tutto dal nulla e sono rimasti com’erano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA