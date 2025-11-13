Tutto su Stefano Russo, il nuovo fidanzato di Pamela Camassa dopo la fine della lunga relazione, oggi finita, con Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa, chiusa la lunga storia con Filippo Bisciglia, avrebbe ritrovato l’amore accanto ad un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il settimanale Chi, nell’ultimo numero, ha pubblicato le foto della showgirl in compagnia dell’uomo che avrebbe conquistato le sue attenzioni. Il nuovo capitolo sentimentale di Pamela Camassa si chiamerebbe Stefano Russo e sarebbe una figura di spicco di un noto centro sportivo di Roma che Pamela frequenterebbe da qualche settimana.

Inizialmente, come sottolinea Chi, quello di Pamela sembrava essere un passatempo sportivo ma, successivamente, sono arrivate le prime segnalazioni che parlavano della possibilità di un nuovo amore per la showgirl nato proprio nel circolo sportivo e le foto pubblicate dal noto magazine confermerebbero la storia anche se la Camassa non conferma e non smentisce non avendo mai condiviso tantissimo della propria vita privata.

Stefano Russo e Pamela Camassa: Chi pubblica le prime foto insieme

Di Stefano Russo non ci sono molte informazioni se non che, all’interno del circolo sportivo, ricoprirebbe un ruolo importante. Come fa sapere Chi, infatti, lui avrebbe le chiavi di un ufficio interno. Pare, inoltre, che Stefano Russo sia papà di una bambina piccola. Le foto pubblicate da Chi raccontano una tipica giornata trascorsa insieme dai due che arrivano separati per poi incontrarsi all’interno del circolo.

Dopo il tempo trascorso al circolo, Pamela Camassa torna alla sua auto, con un nuovo look dopo essersi cambiata, e viene raggiunta proprio da Stefano. I due si salutano scambiandosi un bacio, segno della sintonia e complicità che c’è tra loro.

