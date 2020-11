Stefano Ruta, fratello Maria Teresa/ Incidente, le novità: “Sto bene”

Circa un mese prima il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, Maria Teresa Ruta ha dovuto affrontare un momento molto terribile che ha coinvolto la sua famiglia. Suo fratello Stefano è infatti rimasto vittima di un incidente. L’uomo stava partecipando a una competizione ciclistica, il sesto Gran Premio Krifi Caff, a Forlì, quando è stato investito da un’auto. Le sue condizioni, subito dopo, sono risultate gravi ma stabili. “Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, una Chevrolet Matiz guidata da un 84enne che si trovava insieme alla moglie ha travolto il ciclista 50enne.” ha fatto sapere al tempo Il Fatto Quotidiano.

Stefano Ruta, come sta? Gli ultimi aggiornamenti per Maria Teresa

Le tanto agognate notizie sulla salute di Stefano, Maria Teresa Ruta le ha ricevute proprio nella Casa del Grande Fratello Vip con un filmato in cui lui si è mostrato ammaccato ma in piedi. “Sto bene” ha assicurato Stefano a sua sorella in diretta al Grande Fratello Vip, lasciando la concorrente in un fiume di lacrime. E chissà che proprio questa sera, 9 novembre, nel corso della nuova diretta condotta da Alfonso Signorini, non possano arrivare nuovi aggiornamenti sulla sua salute proprio da lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA