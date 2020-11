Stefano Ruta/ “Maria Teresa è un generale, Guenda una rompip*e!”

Stefano Ruta è il fratello minore di Maria Teresa Ruta, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Settimana scorsa la conduttrice ha ricevuto un video messaggio dal fratello che le annunciava di essere tornato a casa, dopo una lunga degenza in ospedale in seguito a un terribile incidente di cui è stato vittima lo scorso agosto. Dopo la breve apparizione televisiva, Stefano Ruta è stato intervistato a Chi, a cui ha parlato del suo rapporto con la sorella maggiore: “C’è vero affetto, lo dico con onestà, sapendo che non è cosa di tutte le famiglie. E il nostro è un “affetto al cachemire”: ce lo ha insegnato nostro padre, che era un tipo morbido. Mia madre è ancora un generale e Maria Teresa ha preso da lei!”. Il fratello di Maria Teresa Ruta ha confermato che la differenza di età e le ambizioni della sorella li hanno tenuti separati per anni, senza però intaccare il loro legame: “Lei a 17 anni vinse Miss Italia e lasciò casa per entrare nel mondo dello spettacolo. Io avevo 8 anni, allora. Quindi sì, ci sono stati anni nei quali l’ho vista con il contagocce, però non era assente, quando c’era si sentiva la sua presenza”.

STEFANO RUTA: IL RAPPORTO CON MARIA TERESA E GUENDA

Stefano Ruta, 51 anni, ha parlato anche della nipote Guenda Goria, uscita qualche settimana fa dalla casa del Grande Fratello: “Sono molto legato a lei, con me Guenda da piccola ha fatto dei viaggi e le dirò che non è stata facile. Lei già da bambina era quadrata, più grande de suoi anni, ma anche irascibile e capricciosa: una vera rompipa**e!”. Stefano, però, si è detto orgoglioso della sorella e della nipote che dentro la casa non hanno avuto paura di mostrarsi a differenza di altri concorrenti: “Tipo Knock. Quando gli altri fanno un discorso, lui a un certo punto, si stacca e va fare le flessioni o la doccia. Manca alla narrazione, la presenza intellettiva”. Lo scorso agosto Stefano Ruta è stato vittima di un incidente mentre stava partecipando ad una gara ciclistica per il quale è stato in coma due giorni. Proprio la salute del fratello aveva messo in discussione la partecipazione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5.



