Stefano Sala “Dayane Mello basta bugie”/ “Nostra figlia va tutelata, quando uscirà..”

STEFANO SALA CONTRO DAYANE MELLO? BASTA BUGIE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Le parole di Stefano Sala mettono fine alla diatriba social, o almeno si spera, che riguarda Dayane Mello e tutto quello che sta succedendo ed è successo dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020. Il bel modello è stato il suo compagno e insieme hanno avuto una figlia ed è proprio in nome della loro bambina che adesso chiede a gran voce alla sua ex di smetterla di fingere e di dire bugie perché devono tutelare Sofia. Stefano Sala affida il suo lungo sfogo alle pagine del settimanale Chi e, sicuramente, arriveranno nella casa del Grande Fratello Vip 2020 magari proprio nella puntata di venerdì per mettere a tacere Dayane Mello con la velata minaccia che, una volta fuori dalla casa, dovranno un po’ rivedere la loro situazione familiare. Stefano Sala in particolare spiega: “Leggo le segnalazioni e ciò che dice. Raccolta molte bugie: c’è di mezzo una bambina, sta sbagliando e quando uscirà, dovremo discutere molto seriamente di alcune cose poco gradite sia a me che alla mia famiglia”.

LE PAROLE DI STEFANO SALA ARRIVERANNO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Stefano Sala racconta che la sua Sofia fa la prima elementare e quando torna da scuola riporta quello che le dicono i compagni e che riguardano proprio la madre nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e questo lo fa piangere: “Non credo nemmeno alle sue lacrime destinate a nostra figlia quando ha scoperto che l’avrebbe sentita il giorno dopo. Secondo me piangeva per le accuse di Franceska”. Il discorso alla fine si sposta sulle difficoltà lavorative di questo periodo di lockdown e sulla famiglia che ha messo su con Dasha e il loro bambino, Damian: “Loro sono la mia vita insieme a Sofia, tutto quello che ho, la mia felicità, il mio tutto”.



