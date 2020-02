Stefano Sala e Dasha Dereviankina aspettano un figlio/ Foto: “New entry in famiglia!”

Una bellissima notizia quella che Stefano Sala e Dasha Dereviankina hanno deciso di condividere sui social con tutti i follower: la coppia aspetta un figlio! La modella è incinta e al settimo cielo per l’arrivo di questo bambino tanto desiderato dalla coppia. “A quanto pare tra non molto arriverà una ‘new entry’ in famiglia… Non vediamo l’ora!!!“ ha scritto infatti Sala accanto alla foto pubblicata su Instagram in cui la bellissima Dasha mostra il pancino. Un amore, il loro, che ha superato un periodo di forte crisi e una rottura, e che è tornato più forte e stabile di prima. D’altronde, chi ha seguito il percorso di Stefano al Grande Fratello Vip, ricorderà sicuramente la crisi vissuta con Dasha anche per l’avvicinamento di lui nella Casa a Benedetta Mazza.

Stefano Sala e Dasha Dereviankina, dal matrimonio segreto alla gravidanza

Fu però proprio la reclusione nella Casa più spiata d’Italia ad indurlo a riflettere su cosa volesse realmente il suo cuore. Così Stefano Sala decise di rimanere in amicizia con Benedetta Mazza, ignorando l’attrazione fisica esistente tra loro, e di ricucire il rapporto con Dasha Dereviankina. I due si sono così sposati in gran segreto lo scorso 15 agosto, con una cerimonia per pochi intimi. A distanza di alcuni mesi ecco arrivare anche un altro lieto annuncio: l’arrivo di un figlio! Ricordiamo che per Stefano non si tratta del primo figlio: il modello è già papà di una bambina avuta durante la breve relazione con la modella brasiliana Dayane Mello. Vi lasciamo con la foto dell’annuncio della gravidanza di Dasha.





