Stefano Sala e Dasha Dereviankina/ La verità sul matrimonio (Pomeriggio 5)

Stefano Sala e Dasha Dereviankina, il matrimonio è realtà: come vi abbiamo raccontato, dopo numerose indiscrezioni l’ex concorrente del Grande Fratello ha confermato di essersi unito alla fidanzata in gran segreto. Attraverso una Instagram Stories, l’artista ha dissipato i dubbi circolati nel corso delle ultime settimane: lui e la modella ucraina sono ufficialmente marito e moglie. Non sono mancate le polemiche, con molti follower che hanno accusato Sala di aver fatto tutto lontano dai riflettori e hanno ipotizzato che sia stato progettato tutto per business. «Non è una strategia di marketing, ma un modo per festeggiare un evento così bello senza rotture di scatole e in famiglia, per poi fare qualcosa in futuro di più importante e più grande, in chiesa e con tutto il resto». Nessun evento, dunque, ma solo la funzione civile.

STEFANO SALA E DASHA DEREVIANKINA SPOSI

Una festa solo con famiglia e amici, dunque, con Stefano Sala e la neo moglie Dasha che hanno voluto ritagliarsi un po’ di privacy lontano dalle telecamere. I seguaci dell’ex concorrente del Grande Fratello possono dunque restare tranquilli: presto o tardi ci sarà il matrimonio in chiesa e sicuramente non mancheranno foto e video sui social network. Nel video diffuso su Instagram, Stefano Sala ha poi mandato un messaggio a «tutti gli haters che commentano, che fanno e che disfano», mostrando in primo piano l’anulare con tanto di fede scintillante. E non è finita qui: Stefano Sala oggi, lunedì 16 settembre 2019, sarà ospite di Pomeriggio 5 e racconterà tutte le emozioni del rito con la modella originaria di Kiev, la donna della sua vita dopo Dayane Mello…

