Stefano Sala e Dayane Mello / Uniti solo da Sofia, anche lei ormai lo ha dimenticato

Stefano Sala e Dayane Mello continuano a far parlare di loro, anche se ormai non stanno più insieme. Di certo hanno rappresentato una delle coppie più amate dello show business, soprattutto quando hanno coronato la loro relazione con la nascita della piccola Sofia. Loro figlia, ormai, è l’unico vero collante tra i due. Lui è sposato con Dasha Dereviankina, mentre la sua ex Dayane sembra non aver voltato pagina altrettanto velocemente. Sentimentalmente parlando Stefano Sala rappresenta un capitolo chiuso per la modella, ma Dayane non ha ancora trovato qualcuno in grado di farle battere il cuore. “Eravamo già in crisi. È tornata dall’Isola dei Famosi ed era tutto chiaro”, aveva detto Stefano Sala sulla fine della sua storia con la showgirl.

Quest'ultima, nell'esperienza che sta vivendo al Grande Fratello, sembra essersi avvicinata a Francesco Oppini. Lo ha confessato all'amico Pierpaolo Petrelli, mettendo comunque le mani avanti su un possibile flirt: "in questo momento non posso permettermelo". Francesco Oppini, infatti, appare già piuttosto inquadrato al di fuori della casa. Riuscirà Dayane a fargli cambiare idea? Chissà se nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini approfondirà la questione.



