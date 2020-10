Stefano Sala e la moglie Dasha Vs Dayane Mello/ “Bugiarda e instabile!”

Stefano Sala e la moglie Dasha inveiscono contro Dayane Mello sui social dopo le sue ultime dichiarazioni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Sapevamo che prima o poi la bolla sarebbe esplosa anche se speravamo di no per il bene della bambina che i due modelli hanno avuto insieme e che adesso vive proprio con la famiglia del padre per quella che la stessa Dayane ha definito una “questione di comodità”. A quanto pare, però, le velate accuse che la modella ha fatto in casa al suo ex e alla moglie Dasha Dereviankina non sono piaciute ai diretti interessati che hanno pensato bene di inveire contro di lei via social. Ma qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso? A quanto pare Dayane, parlando con le sue compagne in casa, ha ammesso di non fidarsi di Stefano reo di aver fatto di tutto per portarle via la bambina. In secondo luogo, ha parlato anche di Dasha e del suo rapporto con Sofia che, a suo dire, non sarebbe proprio dei migliori.

STEFANO SALA E DASHA DEREVIANKINA CONTRO DAYANE MELLO SUI SOCIAL

A questo punto è stato proprio Stefano Sala ad intervenire sui social registrando un video in cui chiarisce la situazione invitando la sua ex Dayane Mello a parlare di queste cose con Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli che lo conoscono bene e che possono smentirla: “I bambini sono qui, stanno bene, sono sempre stati bene. Grazie soprattutto ai miei genitori quando noi eravamo in giro per lavoro…Sono sicuro che Tommaso le farebbe un c..o così!”. Dall’altro lato abbiamo anche le parole della bella Dasha che sempre via social ha inveito contro la ex di suo marito: “Tutto ha dei limiti! Dayane parla male di me, di Stefano e dei genitori di Stefano! È una bugiarda… lei non c’è mai! Dice che va a lavorare ma poi in realtà va in vacanza. Tutto quello che ha Sofia lo ha grazie a Stefano e ai nonni. Dayane è instabile e irresponsabile”. I messaggi della coppia arriveranno in casa questa sera?



