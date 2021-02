Stefano Sala e Sofia, ex compagno e figlia Dayane Mello/ “Piango un amico” dedica a Lucas Mello

Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello nonché padre della piccola figlia Sofia avuta sei anni fa, è intervenuto nelle passate ore dopo la drammatica notizia della morte di Lucas, fratello minore della concorrente del Grande Fratello Vip. Durante la sua partecipazione al reality di Canale 5, Stefano, anche lui modello, non era mai intervenuto in prima persona se non per smentire alcune frasi pronunciate all’inizio della sua esperienza dalla stessa Dayane, ma questa volta il motivo è ben diverso. La morte del giovane a soli 26 anni a causa di un terribile incidente stradale in auto ha segnato anche Sala che ha dedicato un messaggio di cordoglio attraverso le sue Instagram Stories: “Estou de luto por um amigo”, ha scritto in portoghese, ovvero “Sto piangendo un amico”.

Secondo le indiscrezioni emerse su Twitter nelle ore successive alla tragica notizia che ha sconvolto la concorrente del GF Vip, proprio Dayane avrebbe avuto modo di parlare con il suo ex compagno Stefano il quale le avrebbe consigliato di restare nella Casa di Cinecittà. A causa delle rigide regole anti-Covid, infatti, la modella non sarebbe potuta tornare in Brasile per stare vicina alla sua famiglia ed anche se avesse deciso di stare con la figlia Sofia in provincia di Como, avrebbe trascorso molto tempo da sola poichè la bambina sarebbe rimasta a scuola ogni giorno fino alle 18 ed i nonni e lo stesso Sala fuori casa per lavoro.

STEFANO SALA E LA FIGLIA SOFIA AL CORRENTE DELLA MORTE DI LUCAS, FRATELLO DAYANE MELLO

Anche la figlia Sofia è stata messa al corrente della morte dello zio Lucas avendo la possibilità di parlare con la madre Dayane Mello nelle passate ore. Il contatto telefonico con la figlia di sei anni è stata l’unica occasione della tragica giornata capace di strappare un mezzo sorriso alla gieffina. A comunicare la morte dello zio a causa di un incidente è stata la madre. La gieffina lo ha reso noto ai suoi compagni di avventura svelando anche un particolare da brividi: “Lei ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola. Quando Stefano (Sala, ndr) e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente”, ha raccontato.

Un particolare che ha molto scosso anche gli utenti di Twitter i quali hanno riportato le parole della Mello. La piccola Sofia ha poi approfittato del contatto a distanza con la madre per metterla al corrente degli ottimi voti presi a scuola ed ha anche espresso il desiderio di volerla vedere giocare a nascondino in Casa. In passato, come riporta Fanpage, Dayane raccontò di aver sofferto molto per la morte di un caro amico al punto da aver trasmesso la sua negatività alla figlia. Anche per questo non vorrebbe far vivere le stesse sensazioni alla piccola alla quale è molto legata.



