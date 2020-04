Stefano Sala, ex fidanzato Dayane Mello/ “Ci siamo fatti male, ma ora è superato”

Pubblicità

Nessun mistero sul fatto che Stefano Sala sia l’ex fidanzato di Dayane Mello. La modella è ancora in gara a Pechino Express 2020, che tornerà nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 14 aprile 2020, con la tanto attesa finalissima. Mentre Dayane si trova in coppia con Ema Kovac nell’adventure game, Sala sembra ormai felice al fianco della sua nuova moglie, Dasha Kina, con cui presto avrà un figlio. Anche se, come ricorderanno bene gli ammiratori, si tratta del secondogenito per il modello, visto che la prima figlia è nata proprio dal suo rapporto con la Mello. Non è escluso tra l’altro che Stefano stia trascorrendo la quarantena con la fidanzata e la piccola Sofia, visto che i due compaiono insieme in un video pubblicato su Instagram alcune settimane fa. “Da Rockstars abbiam deciso di diventare dei trapper”, scrive Sala: nel video, i due si lanciano nell’interpretazione di un brano scritto insieme e cantato da entrambi, in perfetta sintonia. Clicca qui per guardare il video di Stefano Sala e Sofia. “All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso della famiglia come l’avevano avuta i miei”, ha detto invece poco tempo fa il modello qualche tempo fa, parlando del suo rapporto con la Mello. “Sono stato male, volevo salvare il tutto“, ha aggiunto, “lei vedeva che stavo male e ha sfruttato questa cosa per trattarmi ancora più male, perchè vedeva la mia debolezza“.

Stefano Sala, ex fidanzato Dayane Mello: momenti difficili e…

Stefano Sala e l’ex fidanzata Dayane Mello hanno vissuto momenti difficili in passato: la loro relazione, nata diversi anni fa e poi conclusa con un breve giro di boa. Innamoratissimi, all’epoca della loro relazione avevano posato insieme per alcuni brand di moda e proprio un set per gli shooting in particolare ha dato modo ai due di incontrarsi e far scattare la scintilla. In modo inaspettato, i due sono diventati poi genitori della piccola Sofia, che adesso ha sei anni. La loro relazione però è terminata nel 2016 e anche se all’inizio i loro rapporti non erano buoni, i due modelli sono riusciti a superare tutto. In realtà durante l’esperienza gieffina di Sala, molti fan si erano chiesti come mai la bambina non vivesse con la madre, visto che in quel periodo si trovava con i nonni paterni. Ed è stato proprio Stefano all’epoca a chiarire tutto a DipiuTV: “Dayane non ha familiari in Italia che possano aiutarla con Sofia quando lavora, mentre io abito con i miei genitori in una casa sul lago di Como, accanto al ristorante della nostra famiglia. Un posto tranquillo e immerso nel verde, l’ideale per la nostra bambina che ha sempre qualcuno vicino. Dayane viene a trovarla quando vuole e si ferma a dormire da noi”.

Video, da rockstar a trapper

Visualizza questo post su Instagram Da Rockstars abbiam deciso di Diventare dei trapper Un post condiviso da Stefano Sala 🎸🎼🎤🎬 (@stevenlivingroom) in data: 23 Mar 2020 alle ore 1:24 PDT





