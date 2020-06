Stefano Sala papà bis: Dasha Dereviankina ha partorito/ Foto: “Benvenuto Damian”

Pubblicità

Stefano Sala è diventato papà per la seconda volta. La moglie Dasha Dereviankina ha partorito poche ore fa mettendo al mondo un maschietto. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha pubblicato anche le prime foto del suo piccolo Damian. “È stata Dura ma tranquilli!! Sto Bene! Benvenuto Piccolo Damian ti amiamo giá alla follia“, scrive Stefano che è stato accanto alla sua dolce metà durante il momento più importante. Nonostante la stanchezza, la gioia di Stefano e di Dasha è incontenibile. La coppia sta già ricevendo gli auguri da parte di fan e amici. Il modello, inoltre, ha ringraziato in modo particolare i medici e tutto il personale sanitario dell’ospedale in cui Dasha ha partorito.

Pubblicità

Stefano Sala e Dasha Dereviankina genitori di Damian

La nascita di Damian rapprensenta il coronamento del grande amore di Stefano Sala e Dasha Dereviankina che hanno vissuto un periodo di crisi prima di tornare ad essere felici. La coppia, durante la partecipazione di Stefano al Grande Fratello Vip, si era detta addio per poi tornare insieme poche settimane dopo la fine del reality show. Lo scorso agosto, il matrimonio celebrato in segreto aveva solidificato l’unione dei due modelli che, a febbraio scorso, avevano annunciato di essere in attesa di un bambino. Per Dasha si tratta del primo figlio mentre Stefano è già papà di Sofia, la bambina nata dalla sua relazione con la modella ed ex concorrente di Pechino Express 2020 Dayane Mello. Oggi, poi, la nascita di Damian documentata da una serie di storie pubblicate da Stefano in cui annunciava la corsa in ospedale per l’inizio delle contrazioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA