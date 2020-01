Stefano Sarcinelli/ La fede, un collante con la sua spalla Marzocca (A sua Immagine)

Stefano Sarcinelli, attore e autore comico, è tra gli ospiti di questa nuova puntata di A Sua Immagine, il programma televisivo condotto su Raiuno da Lorena Bianchetti questo pomeriggio a partire dalle ore 15.55. Una carriera, quella di Stefano Sarcinelli, cominciata molto presto, all’età di diciassette anni, non appena scoperta la passione per il mestiere: “A otto anni in realtà sapevo già di voler fare l’attore”, ha raccontato il comico in una delle sue interviste più recenti. “All’epoca, probabilmente, non ne conoscevo nemmeno il significato. Venendo da una famiglia numerosa, avevo deciso che avrei dovuto lavorare presto. Ho iniziato con le associazioni e poi con le prime esperienze retribuite”. Nella puntata odierna, l’autore Sarcinelli, si racconta a Lorena Bianchetti, ripercorrendo vita privata e carriera.

Stefano Sarcinelli e il collante della fede con Marzocca

Collega e spalla di Stefano Sarcinelli è Marzocca, con il quale condivide molti spettacoli in giro per i teatri ma anche una solida fede religiosa. Stefano Sarcinelli è infatti molto legato a profonde riflessioni spirituali che lo hanno accompagno nel corso della vita, fin tanto da avvicinarsi alla realtà dei Frati francescani. Ovviamente ampio spazio verrà dedicato a questo aspetto nel corso della puntata di A Sua Immagine, con un’intervista a tutto tondo che racconterà molto della sua vita privata. Cresciuto a Napoli, Stefano Sarcinelli si definisce innanzitutto un italiano: “Io non sono napoletano sono prima di tutto italiano”. Anche perché l’attore, in effetti, è nato a Bari.

Stefano Sarcinelli, il rapporto speciale con la famiglia: “Mia mamma mi ha sempre sostenuto”

Stefano Sarcinelli è felice del rapporto coltivato con la sua famiglia, soprattutto coi genitori che a quanto pare lo hanno spinto fin da piccolo a intraprendere la strada di attore. “Mio padre era sempre pronto alla battuta, mi incoraggiava a fare studi umanstici, forse aveva ragione, mia madre mi ha sempre sostenuto, credo siano stati contenti”, racconta. Stefano Sarcinelli ha anche svelato un simpaticissimo retroscena degli inizi: “Quando ho iniziato a fare i primi spettacoli, mia madre mi proponeva di andare a prendere un caffè al bar. Con uno scatto entrava prima di me e poi fingeva di riconoscermi: “ma lei è l’attore che è andato in scena ieri?”. Sono sincero, questa era una cosa che mi imbarazzava, però era un bel modo di sostenermi. Fino a poco tempo fa, durante le trasmissioni in radio con Marco Marzocca, creava discussioni incredibili su Facebook”.



