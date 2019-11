Stefano Sensi, video scherzo Le Iene/ Dall’Inter alla sfilata con boxer e brillantini

Stefano Sensi è la nuova “vittima” de Le Iene. Lui è infatti il protagonista dello scherzo che andrà in onda nella puntata di oggi, domenica 24 novembre 2019. Nel video che lo anticipa si vede il centrocampista dell’Inter mentre sfila con dei boxer argento molto attillati e il corpo tutto ricoperto di brillantini. Cosa c’è dietro questa idea di Sebastian Gazzarrini? È lui a “firmare” il servizio sulla promessa del calcio italiano. «Io non volevo neanche farle ste ca..o di foto», dice Stefano Sensi. E scoppia a piangere. Come mai è finito in boxer su un set fotografico? Gli è stato fatto credere di essere il nuovo testimonial della linea di costumi della fidanzata, che – guarda caso – è complice proprio de Le Iene. Ma Stefano Sensi non reagirà molto bene quando si vedrà incastrato in questa situazione. E allora non ci resta che prepararci ad uno scherzo a dir poco esilarante. Andrà in onda stasera a Le Iene, in onda dalle 21.15 su Italia 1.

STEFANO SENSI, VIDEO SCHERZO LE IENE: DALL’INTER ALLA SFILATA IN BOXER

Dalle immagini che sono ora a disposizione si vede Stefano Sensi molto alterato con la fidanzata. E infatti viene anticipata una lite tra i due. «Amore, mi sto inca..ando di brutto, te lo giuro!», le urla lui. E mentre lei prova a reagire lui minaccia di andare via. «Guarda, vado via», le dice ancora. E si toglie i boxer molto attillati, mostrando inconsapevolmente il suo “lato b” alle telecamere nascoste. «Mi avete rotto il ca..o! Io non volevo neanche farle ‘ste ca..o di foto!». E le urla si trasformano in un pianto. La fidanzata però non riesce a calmarlo: «Ma cosa ca..o fai? Ma cosa stai facendo?», le chiede lei mentre Stefano sbatte forte la porta. Dal video di anticipazione dello scherzo de “Le Iene” non si capisce il motivo che porta il centrocampista dell’Inter ad una reazione così dura e alla lite con la fidanzata nel backstage. Non ci resta allora che aspettare che venga trasmesso il video integrale…





© RIPRODUZIONE RISERVATA