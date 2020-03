Stefano Settepani, ex Alessandra Amoroso/ La presa di posizione della cantante

Stefano Settepani è ormai un ricordo lontano per Alessandra Amoroso: dopo una relazione intensa durata per quattro anni, la cantante e il suo ex compagno hanno deciso di dividere le loro strade. La notizia è emersa diversi mesi or sono, ma Alessandra ha deciso di confermare le voci di corridoio solo lo scorso gennaio. “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social”, ha detto tramite Instagram Stories, “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perchè credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla“. I due si erano conosciuti nel 2015 grazie ad Amici di Maria De Filippi, visto che Settepani ne è produttore. Niente nozze quindi, anche se per diverso tempo si è parlato della possibilità che i due diventassero marito e moglie in Puglia, nell’estate del 2018. Un lieto evento rimandato, per non si sa quale motivo, e che ha spinto la Amoroso a impegnarsi più a fondo sul lavoro. Questo non vuol dire che i loro rapporti fossero incrinati già allora, anzi. L’artista è stata infatti paparazzata diverse volte in compagnia dei figli che Stefano ha avuto grazie ad un matrimonio precedente.

Stefano Settepani, ex Alessandra Amoroso: il suo silenzio

Nessun commento da parte di Stefano Settepani in merito alla sua rottura con Alessandra Amoroso. Entrambi si sono buttati a capofitto sul lavoro e anche se della cantante sappiamo tutto – o quasi – grazie alla sua attività social, il produttore invece latita ormai da tempo sulle piattaforme online. Ogni tanto spunta qualche Storia, come quella pubblicata nei giorni scorsi per promuovere il nuovo singolo di Mahmood, Eternantena. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Alessandra Amoroso sarà fra i Big ad esibirsi su Rai 1 in occasione di Musica che unisce e sappiamo già che non ci sarà alcuna possibilità di parlare di quanto avvenuto fra lei e il produttore. Il loro amore dopo tutto è sempre rimasto al di fuori del gossip, per volere di entrambi e forse per via della grande visibilità di tutti e due. Questo non ha impedito però ai fan di rimanere sconvolti dalla notizia che fra i due si sono divisi. Soprattutto dopo tante dediche sibilline sui social, come quel ‘Per sempre’ che Settepani aveva scritto in occasione del loro quarto anniversario, lo scorso luglio.



