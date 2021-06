Stefano Settepani, ex fidanzato Alessandra Amoroso/ Perché è finita? “Meglio sola che male accompagnata”

Alessandra Amoroso torna in tv con la replica della sua intervista doppia a Verissimo insieme ad Emma Marrone e sicuramente i fan si chiederanno a quel punto qual è la sua situazione personale e come è cambiata la sua vita privata. Per la prima volta dopo tanti anni sembra proprio che Alessandra Amoroso sia single e sia felice di esserlo tanto che, in tempi non sospetti, ha sottolineato che è “meglio sola che male accompagnata”. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono visti per la prima volta nel 2015 ad Amici dove lui lavorava dietro le quinte tra i produttori esecutivi fino a quando, finita l’avventura della cantante, tutto si è trasformato in qualcosa di diverso facendo impazzire il gossip che ha sempre tenuto la coppia sotto la lente soprattutto quando si parlò di nozze imminenti.

Alessandra Amoroso "Volevo fare la suora"/ "Da piccola ero nel coro della chiesa ma…"

Stefano Settepani, ex Alessandra Amoroso, perché si sono lasciati?

Attraverso un lungo post sui suoi canali social, Alessandra Amoroso aveva dato l’annuncio ufficiale lasciando intendere che con Stefano Settepani sia finita per la loro diversa prospettiva del futuro: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due!” ma poi è venuto fuori che mentre lei era più propensa a mettere insieme una famiglia, lui aveva il freno a mano tirato e tutto perché aveva già due figlie da un precedente matrimonio, almeno secondo quanto riportava in tempi non sospetti il settimanale Chi. Adesso Alessandra Amoroso si sta godendo la sua vita da single mentre del suo ex non conosciamo ‘evoluzioni’ e novità.

LEGGI ANCHE:

Alessandra Amoroso: "Sì al Ddl Zan"/ "Non ho più il fidanzato, adesso sono single"Alessandra Amoroso/ "La paura e la rinascita dopo un periodo.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA