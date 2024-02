Stefano Settepani, ex fidanzato di Alessandra Amoroso/ Frecciata di lei non passa inosservata

Alessandra Amoroso lancia una frecciata all’ex Stefano Settepani: “Non conoscevo com’è essere amata”

Periodo d’oro per Alessandra Amoroso che questa sera si esibirà al Festival di Sanremo 2024 con il brano Fino a qui e non solo dal punto di vista professionale. L’artista salentina, infatti, sta vivendo una bellissima storia d’amore con il suo nuovo fidanzato Valerio Pastore ed in quasi tutte le interviste rivela di essere innamorata ed al settimo cielo. Durante un’intervista concessa al podcast Cosmopolitan, però, Alessandra Amoroso ha lanciato una frecciata all’ex fidanzato Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2024 con "Fino a qui", video/ Testo autobiografico e citazione dal film "L'odio"

Nel dettaglio, Alessandra Amoroso non si è lasciata sfuggire una frase che sempre proprio una stoccata all’ex fidanzato Stefano Settepani, produttore discografico che con cui ha avuto una relazione dal 2015 al 2021 prima di lasciarsi ad un passo dal matrimonio. Parlando dell’amore con Valerio Pastore ha ammesso: “Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo.” Insomma la frase lascia poco spazio a dubbi.

Significato Testo “Fino a qui” di Alessandra Amoroso/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Stefano Settepani, ex fidanzato Alessandra Amoroso: la cantante volta pagina con Valerio Pastore

Stoccate all’ex fidanzato Stefano Settepani a parte, Alessandra Amoroso da alcuni mesi è felice ed appagata al fianco del suo nuovo compagno sul quale sempre durante il podcast Cosmopolitan ha confessato: “La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi. E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa.”

Insomma è davvero un ottimo periodo per Alessandra Amoroso che questa sera salirà sul palco del Festival di Sanremo 2024 con la canzone Fino a qui. L’artista ha ottenuto moltissimi complimenti da critica e pubblico per il suo brano anche se attualmente non è tra i possibili candidati alla vittoria.

ALESSANDRA AMOROSO CON "FINO A QUI" A SANREMO 2024/ Le difficoltà della vita di tutti i giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA