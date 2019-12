Stefano Settepani, fidanzato Alessandra Amoroso/ Scoop: “Con Noemi a Sanremo 2020”

Stefano Settepani è conosciuto principalmente per essere il fidanzato di Alessandra Amoroso. I due si sono messi insieme circa tre anni fa e ora vivono insieme a Roma. Pochi sanno però che Settepani è anche un produttore discografico e televisivo. Il suo nome infatti è molto conosciuto in diversi ambienti famosi della televisione e del mondo della musica, tra cui proprio il talent dove l’Amoroso ha trovato il successo, Amici di Maria De Filippi. Attualmente, il Settepani è stato coinvolto in una nuova sfida con una cantante molto famosa: è stato nominato da pochissimo nuovo produttore di Noemi, uno dei nomi più quotati nella rosa dei Big attesi a Sanremo 2020. Noemi non è la prima cantante che si affida a Settepani. Ci sono altri personaggi famosi nel mondo della musica e dello spettacolo, come Elisa e Mahmood, che lavorano con lui già da tempo. Insomma, oltre all’umorismo e al fascino, come rivelato dalla stessa Alessandra Amoroso, Stefano Settepani è una persona rispettabilissima e affermata anche nel suo settore lavorativo.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono conosciuti grazie ad Amici

La Amoroso deve tanto al talent di Maria De Filippi. Per prima cosa le ha portato la fama e l’amore del pubblico, che fino ad oggi l’ha sostenuta tantissimo nella sua carriera da cantante. Ma non solo. Alessandra Amoroso ha incontrato il suo attuale compagno, Stefano Settepani, proprio dietro le quinte di Amici nel 2015. Lui, infatti, dal 2001 fa parte del Fascino Group, la società di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi che racchiude la produzione di tutti i programmi condotti dalla coppia sulle reti Mediaset. Nello specifico, Settepani è stato prima segretario di redazione e poi è nominato produttore esecutivo di Amici. Negli anni successivi è stato inserito nel team esecutivo di altri programmi di Canale 5, tra cui C’è Posta Per Te e Tu Si Que Vales. Il suo lavoro va oltre alla produzione televisiva, il suo nome infatti compare anche nella lista di produttori di alcuni cantanti molto popolari nel panorama musicale italiano, tra cui Elisa e Mahmood.

Stefano Settepani farà arrivare Noemi a Sanremo 2020?

È un’indiscrezione che gira da un po’ di tempo. Il primo a rivelarlo è stato proprio Alfonso Signorini in un articolo su Chi dedicato al Festival di Sanremo 2020. Secondo il giornalista, infatti, Noemi sarebbe tra le cantanti Big confermate per la settantesima edizione del festival. La cantante ha recentemente cambiato tutto il suo entourage, affidando la produzione a Stefano Settepani. Il suo nome infatti è molto popolare tra i cantanti e cantautori italiani più famosi e questo potrebbe rappresentare un’ulteriore possibilità di slancio per Noemi. Se tutto questo dovesse essere vero, il 2020 sarebbe l’anno di svolta per il produttore che, oltre a riaffermarsi da un punto di vista lavorativo, potrebbe finalmente convolare a nozze con la sua amata Alessandra. Stando agli ultimi gossip, infatti, i due starebbero prendendo in considerazione l’idea di sposarsi e di creare una famiglia insieme. Per ora nulla di confermato, ma il profumo di fiori d’arancio sembra iniziare ad aleggiare nell’aria.



