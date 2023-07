Stefano Sirena commenta il nuovo amore di Luciano Punzo/ Stoccata dell’ex di Manuela Carriero dopo Temptation

Temptation Island, Luciano Punzo ha una nuova fidanzata dopo la rottura con Manuela Carriero: l’ex di lei commenta

Solo pochi giorni fa Luciano Punzo annunciava ufficialmente di avere una nuova fidanzata. Lei si chiama Sabrina e la pubblicazione della loro prima foto di coppia sui social ha sollevato un bel po’ di critiche contro l’ex gieffino. Questo perché fino a qualche tempo prima Luciano era fidanzato con Manuela Carriero. Una storia, la loro, che ha fatto sognare i telespettatori della scorsa edizione di Temptation Island, dove Luciano faceva il tentatore e Manuela era fidanzata con Stefano Sirena.

Chi ha seguito quell’edizione sa che, alla fine, Manuela ha lasciato il falò di confronto da sola e, qualche tempo dopo, è stata ufficializzata la sua relazione con Luciano. Un amore durato circa un anno, tra alti e bassi, conclusosi poco prima dell’ingresso di Luciano nella Casa del GF Vip 8. Oggi Punzo ha archiviato la storia con Manuela ed è felice con Sabrina. Tra i tanti commenti arrivati dopo questo annuncio c’è anche quello di Stefano, ex di Manuela.

Stefano Sirena lancia una stoccata a Luciano Punzo, lui risponde alle critiche

“Non auguro l’infelicità a chi mi ha fatto del male, semplicemente li aspetto al varco. Il tempo è galantuomo.” è stata la frecciatina che Stefano Sirena ha lanciato a Luciano Punzo, che ad oggi preferisce rimanere in silenzio. Ricordiamo che dopo aver ricevuto critiche e insulti per la sua nuova storia d’amore, Luciano ha deciso di replicare. Queste le sue parole: ”Una relazione che nasce in un programma TV è normale che sia più esposta e ci sta che le persone facciano delle critiche o facciano il tifo per la coppia. Se una storia non funziona più non vuol dire che non ci sono sentimenti ma che come succede nella vita di tutti, le storie semplicemente finiscono. – e ancora – Tutti vorremmo che le cose durassero per sempre ma a volte bisogna prendere una decisione e avere il coraggio di chiudere prima che un rapporto diventi tossico. Io ho solo preso quella decisione.”

