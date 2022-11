Luciano Punzo ha mentito sulla crisi con Manuela Carriero?/ L’ex Stefano Sirena “Stanno fingendo, pagliacci”

Stefano Sirena accusa Luciano Punzo e Manuela Carriero: “Stanno fingendo, non si sono lasciati”

Stefano Sirena ha spesso lanciato accuse, sui social, alla sua ex Manuela Carriero con la quale aveva partecipato a Temptation Island. Stanca dei tradimenti del suo allora compagno di vita, la bella Manuela decise di rompere con Stefano e intraprendere una relazione con il tentatore Luciano Punzo. La loro storia sembrava andare benissimo, fino al Grande Fratello Vip 2022 in cui l’ex tentatore si è dichiarato single.

A questo proposito, Stefano Sirena sui social ha dichiarato: “Allora questo entra dichiarandosi single. Ovviamente cosa non vera. Stanno fingendo, si sono messi d’accordo. Si bacia con una. Poi si bacia con un’altra; adesso se ne esce che le manca. Mo va a finire che le fa la proposta di matrimonio, sicuramente in televisione. Tralasciando il fatto… la risposta che dà lei “sto male”. Ma di che cosa ca*o stiamo parlando. Questi sono disposti a tutto per un po’ di gloria, a tutto“. L’ex di Manuela Carriera ha, dunque, lanciato pesanti accuse sulla coppia.

Dopo le accuse di Stefano Sirena, Manuela Carriero ha risposto alle insinuazioni del suo ex. In una storia Instagram, l’ex volto televisivo ha dichiarato: “E’ facile parlare di lui perchè ora è in tv. Ma tra le persone che lo giudicano da sempre, c’è un “uomo” che una volta, parlando di tradimenti mi ha risposto: “Bè alla fine non sei nè la prima nè l’ultima ad essere stata tradita. Sai quante corna ha fatto mio nonno a mia nonna? Lei non lo ha mai lasciato. Il bue che dice cornuto all’asino”.

Arriva piccata la replica di Stefano Sirena sui social che risponde: “Poveretta che sei, io non parlo mai di cose intime. Tu continui a mettere in mezzo cose che non devi toccare. Come la famiglia. I miei nonni hanno 85 anni. Non hai niente di cui parlare, sai solo subire. Erano meglio le mie corna di tutto quello che subisci ora, non hai un briciolo di carattere. Sei una donna senza identità“. Insomma, i due si sono dichiarati guerra pubblicamente: Luciano sarà messo al corrente di questa situazione da Alfonso Signorini?













