Temptation Island, Stefano Socionovo ha voltato pagina: dopo la fine del matrimonio con Claudia, ecco la nuova compagna segreta.

Dopo il matrimonio naufragato con Claudia Venturini, ecco che Stefano Socionovo pare essersi rifatto una vita con la sua nuova fiamma. Per chi non lo conoscesse il ragazzo aveva partecipato a Temptation Island a fianco dell’ex fidanzata nell’edizione appena successiva alla pandemia, sempre condotta da Filippo Bisciglia. All’epoca Stefano Socionovo e Claudia Venturini erano andati in crisi per via del fatto di essere costretti a vivere insieme vista la veloce diffusione del virus, ma questo dettaglio non da poco aveva fatto scoppiare la coppia.

Così si erano iscritti a Temptation Island e nel corso del programma avevano confidato agli altri concorrenti di non essere più sicuri di volersi sposare, dato che lei si era sentita molto infelice e incompresa dal futuro marito. Stefano Socionovo, d’altro canto, si lamentava con lei perchè nel corso del loro fidanzamento non si impegnava abbastanza per trovare un lavoro e queste tensioni li avevano portati ad essere una coppia totalmente insoddisfatta.

Stefano Socionovo, chi è la nuova fidanzata? Insieme in vacanza

Stefano Socionovo e Claudia Venturini avevano deciso di uscire insieme da Temptation Island nonostante durante il reality di Canale 5 non si fosse risolto un granchè. I problemi erano gli stessi e nessuno dei due era riuscito in realtà a risolvere profondamente i propri dubbi. Eppure, colpo di scena, usciti alla terza puntata del programma, si sono poi sposati un anno dopo. Passo azzardato? Probabilmente sì, dato che nel 2023 entrambi hanno dichiarato la rottura: “…è arrivato il momento di darmi la priorità anche se va contro il mio essere che mi porta a mettere sempre in prima linea il benessere di chi amo, oggi, devo concentrarmi su di me.“.

Così aveva detto lo stesso Stefano Socionovo, che oggi, dopo due anni, ha ritrovato il sorriso accanto ad una nuova fidanzata di cui non si sa ancora il nome. Il 34enne ha pubblicato una serie di scatti sui social in cui si mostra felice vicino a questa ragazza, con la quale condivide vacanze e tanti momenti indimenticabili.