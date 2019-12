Stefano Stettepani, fidanzato Alessandra Amoroso/ Matrimonio? “Adesso pensiamo a…”

Quella tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è una storia d’amore che non ama stare sotto i riflettori. Nonostante la grande notorietà della cantante – questa sera protagonista su Italia 1 di una serata dedicata alla sua carriera – il gossip sui due è raro e spesso privo di particolari. Ciò che è certo è che tra Stefano e Alessandra esiste una relazione che dura da anni e che è molto solida. Negli ultimi anni, e soprattutto mesi, si è spesso parlato di matrimonio per la coppia. Dal gossip sulla cerimonia in Puglia a quello sul rito fatto sulla spiaggia, le voci sono state tante eppure ad oggi di matrimonio non c’è ancora l’ombra. Anzi, Alessandra e Stefano al momento pensano a quelle che saranno le festività natalizie. Infatti, ospite a Verissimo, la cantante ha ammesso che quest’anno saranno diverse ma comunque molto speciali.

Stefano Settepani e Alessandra Amoroso, si pensa alle vacanze di Natale!

Stefano Settepani e Alessandra Amoroso trascorreranno insieme il Natale ma in Puglia. La cantante ha infatti dichiarato che stavolta non sarà “sù” bensì insieme alla sua famiglia. Dunque i preparativi sono in atto, così come potrebbero esserlo quelli del matrimonio. Seppur non amino il gossip, su Instagram i due si scambiano spesso dediche d’amore. Bellissima quello dello scorso aprile, in cui la Amoroso ha scritto: “Non so cosa Dio abbia in serbo per noi…so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa. Ogni santissimo giorno, ti amo, auguri amore mio”. Settepani le ha così replicato: “Grazie amore mio per come sei e per quello che fai per noi. Hai un cuore immenso e sono fortunato ad averti nella mia vita. Speriamo di vivere tutto sempre con amore. Ti amo immensamente”.

