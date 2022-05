Stefano Tacconi come sta dopo aneurisma?/ “Forse fuori da rianimazione in 2-3 giorni”

Come sta Stefano Tacconi? L’ex portiere di Juventus, Genoa e Avellino è stato colpito nelle scorse settimane da aneurisma ad Asti e si trova tuttora ricoverato in ospedale ad Alessandria, seguito dal professor Andrea Barbanera e dalla sua équipe. Un aggiornamento circa le sue condizioni di salute è pervenuto nel corso della diretta della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 9 maggio 2022.

"Stefano Tacconi, fase complicata"/ Come sta: prossimi giorni determinanti

STEFANO TACCONI, COME STA? IL PROF. BARBANERA: “STIAMO COMINCIANDO A SVEZZARLO DAL RESPIRATORE”

Fortunatamente, sul fronte sanitario ci sono stati sviluppi importanti e positivi: “La situazione è più stabile – ha detto il professor Barbanera –. Stefano Tacconi è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, muove i 4 arti. Se la situazione continua così, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di neurochirurgia. Stiamo anche cominciando a svezzarlo dal respiratore. Diciamo che ha fatto passi avanti molto importanti: non c’è ancora il rischio zero, ma direi che il messaggio che diamo oggi è positivo. Abbiamo preso la direzione giusta e sicuramente ci sarà ancora strada da fare. Forse, però, la parte più in salita di essa è terminata”.

