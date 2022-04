Stefano Tacconi, come sta dopo aneurisma?/ “Stazionario, prossimi 10 giorni delicati”

Il caso di Stefano Tacconi, colpito da aneurisma nei giorni scorsi, è stato trattato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 26 aprile 2022. Il dottor Barbanera dell’ospedale di Alessandria ha riferito che “la situazione è sostanzialmente stazionaria, forse con un piccolo ulteriore passo avanti. Tacconi è ancora sotto sedazione farmacologica necessaria, qualche segno di gesto finalistico lo stiamo vedendo. Il percorso sarà ancora lungo, la prossima settimana sarà molto critica e molto importante”. Inoltre, il fattore tempo “è stato fondamentale, ha permesso di fare una diagnosi e un trattamento precoci, evitando così una seconda emorragia che sarebbe stata molto probabilmente fatale. Adesso c’è bisogno per lui di tempo per superare i prossimi dieci giorni”.

Stefano Tacconi, come sta?/ Dott. Barbanera: "Passi avanti dopo aneurisma, oggi tac"

STEFANO TACCONI, IL PROFESSOR BARBANERA: “SIAMO OTTIMISTI, MA ANCHE REALISTI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, il dottor Barbanera ha riferito che su Stefano Tacconi “c’è un monitoraggio continuo, che permette di valutare eventuali sofferenze cerebrali, oltre al fatto che gli esami diagnostici e strumentali vengono fatti con frequenza. Tra qualche ora emetteremo un bollettino stampa ufficiale aggiornato per tutti. Siamo tutti ottimisti, ma anche realisti. Avendo visto casi analoghi in passato, bisogna sempre conservare un minimo di prudenza“. Il direttore del reparto di Rianimazione gli ha fatto eco: “Tacconi è ancora sedato, ha dato risposte positive da un punto di vista neurologico. Oggi ripeteremo esami e monitoreremo i parametri vitali. Il problema è che si troviamo in una fase delicata in cui potrebbero insorgere altri problemi, per cui siamo molto vigili per intervenire tempestivamente”.

