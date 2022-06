Stefano Tacconi, come sta?/ La dedica del figlio Andrea: “Sempre accanto a te”

Stefano Tacconi, come sta? La dedica del figlio su Instagram

Come sta Stefano Tacconi? La domanda torna ciclicamente dopo quel 23 aprile in cui l’ex portiere della Juventus è stato ricoverato d’urgenza in seguito ad un aneurisma cerebrale. Oggi Tacconi sta meglio, continua la riabilitazione e presto potrebbe finalmente riabbracciare la famiglia. D’altronde sono proprio loro, i suoi affetti più cari, a condividere sui social i panni piccoli ma importanti che Tacconi sta facendo settimana dopo settimana.

Nelle ultime ore Andrea, figlio di Stefano Tacconi, ha pubblicato su Instagram una storia in cui mostra una foto di famiglia. C’è il papà, la mamma Laura Speranza, i fratelli e le sorelle incorniciati in uno scatto risalente a un po’ di anni fa. “Sempre accanto a te” sono poi le parole che affiancano le foto, parole di un figlio speranzoso che attende il ritorno di suo padre a casa.

Stefano Tacconi, i miglioramenti dopo l’aneurisma cerebrale

Stefano Tacconi è attualmente ricoverato nel Presidio Riabilitativo Borsalino di Alessandria dopo esser stato colpito da un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito a fine aprile e per cui era stato portato d’urgenza all’ospedale di Asti. L’ex portiere prosegue la sua riabilitazione, migliorando di giorno in giorno come testimoniato anche dalla moglie alcuni giorni fa. La donna, ospite a Mattino 5, ha infatti rivelato che Stefano “Ha chiesto foglio e penna ed ha iniziato a scrivere messaggi importanti, fondamentali per noi, di grande effetto ed emozione. ‘Dai fra poco insieme’ dice tutto. Gli abbiamo messo delle foto davanti al suo letto e abbiamo visto negli occhi un’emozione grande”.

