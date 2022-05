Stefano Tacconi, come sta?/ La moglie Laura: “Intubato ma reattivo, muove occhi e…”

Come sta Stefano Tacconi? Parla la moglie Laura Speranza

Come sta Stefano Tacconi? Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex calciatore da parte di sua moglie, Laura Speranza. Ospite in collegamento a Pomeriggio 5, la donna ha raccontato nei dettagli cos’è accaduto il giorno in cui il marito si è sentito male: “La sera prima non accusava niente: stava bene, era tranquillo. Si sono poi ritirati in camera e se fosse successo la notte, sarebbe stato fatale. La mattina lui stava preparando le sue cose ed è stato in quel momento che lui ha iniziato ad accusare mal di testa.”

Stefano Tacconi, come sta?/ Il medico: “Potrà tornare ad una buona qualità di vita”

Ha quindi specificato che: “Lui sicuramente aveva un mal di testa lancinante però forse, per non far preoccupare Andrea, non l’ha detto immediatamente, sembrava un mal di testa normale. Sono andati in farmacia, hanno preso un antidolorifico ma non passava comunque.” Poco dopo il dramma: “Si è addormentato un po’ in macchina, dovevano andare ad una fiera e quando sono arrivati, Stefano è sceso dalla macchina e Andrea lo ha visto che cadeva, ha rimesso e lo ha preso a volo, stendendolo. Ha chiamato un’ambulanza e quando è arrivato lui era in coma. Hanno visto la gravità e lo hanno portato in elicottero ad Alessandria.”

STEFANO TACCONI, COME STA/ Il bollettino medico: “Muove gli arti, messaggio positivo”

Laura Speranza svela le condizioni di salute del marito Stefano Tacconi

Ma come sta oggi Stefano Tacconi? La moglie Laura Speranza parla di piccoli cenni di ripresa: “Stefano adesso è più reattivo, è intubato e quindi non può parlare, però muove gli occhi, ci guarda, muove le mani, gli arti tutti, e appena arriviamo da lui in rianimazione, lui vuole che gli teniamo la mano. – ha quindi concluso – Noi abbiamo la sensazione dai suoi occhi che lui ci capisce. Si è mosso il mondo per noi da quel 23 aprile, tanti messaggi di supporto e di sostegno.”

LEGGI ANCHE:

"Stefano Tacconi, fase complicata"/ Come sta: prossimi giorni determinanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA