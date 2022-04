Stefano Tacconi, come sta?/ “Mezzo passo avanti dopo aneurisma. Muove i 4 arti”

Giungono dall’ospedale di Alessandria novità importanti circa le condizioni di salute di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, del Genoa e dell’Avellino colpito da aneurisma nel fine settimana, mentre si trovava ad Asti per prendere parte a un evento. Il dottor Andrea Barbanera, direttore della struttura complessa di Neurochirurgia del nosocomio alessandrino, a “Storie Italiane” ha dichiarato: “Novità importanti non ce ne sono. Tacconi continua ad avere movimenti finalistici, ogni tanto muove gli occhi spontaneamente e i quattro arti. Diciamo che l’ex giocatore ha fatto un ulteriore mezzo passo avanti rispetto a ieri. La stazionarietà dei parametri ci consente di alleggerire lentamente la sedazione e fra qualche giorno potremo avere un’indicazione precisa sul quadro clinico di Stefano”.

Stefano Tacconi, come sta dopo aneurisma?/ Figlio Andrea: "Tac ok, sono ore decisive"

STEFANO TACCONI, COME STA? “NEL FINE SETTIMANA INDICAZIONI PIÙ PRECISE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, il dottor Barbanera non ha esitato a rimarcare che sicuramente quelli di Stefano Tacconi sono parametri clinici positivi, ma “su quello che poi in realtà sono la vigilanza e l’attenzione, dovremo aspettare. Per adesso, da un punto di vista neurologico non ci sono problemi. Se il quadro resterà invariato, nelle prossime ore sapremo essere più dettagliati sulle condizioni cliniche, perché i farmaci li stiamo lentamente sospendendo. Nel fine settimana potremo avere indicazioni più precise, perché significherebbe avere superato queste giornate importanti e ancora molto a rischio”.

