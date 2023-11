Stefano Tacconi e la malattia: “Ecco cosa mi ha salvato la vita”/ “Sono molto cambiato”

Stefano Tacconi confessa sulla malattia: “La fede e la mia famiglia mi hanno salvato la vita”

Nell’aprile del 2022 Stefano Tacconi è stato colpito da un’aneurisma celebrale che l’ha costretto a lottare tra la vita e morte. Ed adesso che il peggio è passato e guarda avanti con positività l’ex calciatore, insieme alla moglie Laura, ha ripercorso quel drammatico periodo in una lunga intervista a Chi. Stefano Tacconi ha confessato che a salvargli la vita, oltre ai medici ed al tempestivo intervento dell’ambulanza è stata anche la fede e la vicinanza della sua numerosa famiglia composta dalla moglie Laura e dei quattro figli Andrea, Virginia, Vittoria Maria e Alberto.

Stefano Tacconi sulla malattia ha confessato: “Ho potuto misurare ancora di più l’amore della mia famiglia, che mi è sempre stata vicino. Anche quando ero in coma e non sentivo niente, loro erano lì, accanto al letto a parlarmi e tenermi la mano.” Durante l’intervista è intervenuto anche la moglie Laura che ha aggiunto come durante il periodo di coma di Stefano, quando le speranza era flebili, la fede è stata più forte della paura e si sono affidati alle preghiere a Padre Pio.

Stefano Tacconi ammette: “La malattia mi ha molto cambiato”, il gesto toccante di Gianluca Vialli

Adesso Stefano Tacconi dopo la malattia è in netto recupero e pian piano sta riacquistando tutte le sue funzioni, ripensando a quel tragico periodo al settimanale Chi ha confessato: “Quello mi è successo mi ha molto cambiato. Mi sentivo invincibile, adesso ho preso coscienza dei miei limiti. Sono diventato più emotivo, attento alle cose, la malattia è stata anche un’opportunità.” E poi ha ricordate nel dettaglio quel triste giorno. Dopo una serata benefica ad Asti insieme al figlio, al risveglio l’ex calciatore ha accusato un fortissimo mal di testa. Sono andati in farmacia per prendere dei farmaci ma neanche i medicinali hanno fatto effetto quindi Stefano si è accasciato appena uscito dalla macchina e per fortuna è stato immediatamente soccorso dal figlio e dall’ambulanza arrivata in cinque minuti

Stefano Tacconi un paio di settimane fa ha raccontato il suo dramma da Silvia Toffanin a Verissimo. Oggi, insieme alla moglie Laura hanno concluso l’intervista raccontando un toccante aneddoto su Gianluca Vialli, morto lo scorso gennaio. Vialli, saputo che Tacconi era stato colpito da un’aneurisma cerebrale ha voluto mandargli un video di incoraggiamento, incitandolo ad essere forte e a non mollare. L’ex calciatore ha aggiunto che anche Walter Zenga, eterno rivale nello sport, si è comportato come un vero amico











