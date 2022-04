Stefano Tacconi, emorragia cerebrale da rottura aneurisma/ Come sta: condizioni serie

All’indomani del malore, non migliorano le condizioni di Stefano Tacconi, che sono gravi ma stazionare. Nel frattempo, arrivano notizie che fanno chiarezza sulla natura del problema che ha colpito l’ex portiere della Juventus sabato mattina ad Asti. Poco dopo le 15 di oggi l’ospedale di Alessandria, dove è ricoverato, ha diffuso un bollettino con le dichiarazioni del direttore della struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera. Stefano Tacconi è arrivato nella struttura ospedaliera nel primo pomeriggio «a seguito di una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma».

Il medico ha chiarito che «le condizioni si sono rivelate subito importanti e serie», quindi è stato sottoposto subito a indagini, mentre nella notte è stato eseguito «un trattamento per evitare una seconda emorragia». Per questo le condizioni al momento vengono definite «ancora importanti, ma stazionarie». La stabilità comunque è un aspetto importante. «La stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni».

COME STA STEFANO TACCONI: IL MESSAGGIO DI ALLEGRI

Stefano Tacconi aveva partecipato ad un evento ad Asti venerdì sera, il cosiddetto Giorno delle figurine, poi nella mattinata di sabato ha avuto un malore dopo aver preso un caffè e chiesto un analgesico per un mal di testa, aveva infatti accusato una forte emicrania. Con lui c’era il figlio Andrea, con cui l’ex portiere della Juventus e della Nazionale aveva cenato venerdì sera. Il ragazzo su Instagram ha pubblicato un messaggio per il padre: «Riprenditi papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia».

Oggi invece è intervenuto l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, che ha rivolto un pensiero a Stefano Tacconi: «Faccio la cosa più importante di tutta la conferenza: in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo presto». La situazione appare piuttosto complicata per l’ex calciatore, ma può contare sul sostegno di famiglia e amici, anche quelli nel mondo dello spettacolo, oltre che dello sport, visto che con la moglie Laura Speranza ha partecipato a programmi televisivi.

