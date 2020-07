Stefano Tacconi/ Ex portiere Juventus choc: “Coronavirus? Per me è un’influenza”

Stefano Tacconi ospite di C’è tempo per…, il programma in onda su Rai Uno ogni mattina dal lunedì al venerdì per la conduzione di Beppe Convertini e Anna Falchi. Lo storico portiere della Juventus viene ricordato da tutti i tifosi bianconeri per essere stato l’estremo difensore che nel 1985 difendeva i pali della Vecchia Signora nella Coppa dei Campioni vinta contro il Liverpool, ma lui stesso in un’intervista concessa qualche tempo fa al portale di Gianluca Di Marzio non aveva esitato a dire che in realtà la sua più grande soddisfazione professionale fosse arrivata qualche tempo dopo, nella finale di Coppa Intercontinentale in Giappone contro l’Argentinos Juniors: “Essere protagonista da portiere parando due rigori è una goduria unica”. Vivere di ricordi, però, a 62 anni non è più possibile. Stefano Tacconi nel corso degli anni si è allora reinventato diventando chef e selezionatore di vini insieme al figlio Andrea. La specialità della casa? Le pietanze umbre: “Quelli che mi riescono meglio sono quelli umbri, della mia tradizione. Ho scritto anche un libro, si chiama ‘Sapori d’Infanzia-Ricette della mia Umbria’”.

STEFANO TACCONI: “CORONAVIRUS? PER ME E’ UN’INFLUENZA…”

Qualche settimana fa, quando ancora era in bilico la ripartenza della Serie A, Stefano Tacconi è finito al centro di aspre polemiche per le sue affermazioni sul coronavirus. Intervistato da Radio Sportiva, l’ex portiere juventino aveva detto: “Il Coronavirus? Per me è un’influenza. Quando in una conferenza mi diranno che ci sono stati mille morti, mi dicano quali di Coronavirus, non si può fare di tutta l’erba un fascio. Io sarei per riprendere a giocare, anche con il pubblico”. In quell’occasione Stefano Tacconi aveva toccato anche altri argomenti di natura calcistica, dal suo passato alla Juventus all’attualità bianconera: “In questo periodo mi sono rivisto tutte le partite e qualche lacrimuccia è arrivata. I miei trofei? Tutto il museo della Juve, sennò come facevano a farlo? Per carattere e personalità non vedo un altro come me, poi prima era anche più dura. Rabiot? È già una persona fortunata, se vuol andar via la Juve non farebbe fatica. Io avrei accettato di ridurmi lo stipendio. Il libro di Chiellini? Le solite cavolate, ne ho dette talmente tante anch’io! E per quanto riguarda Buffon, facciamogli vincere questo record”.



