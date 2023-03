“Stefano Tacconi ha avuto il covid”/ Il figlio: “Ma anche questa l’abbiamo superata”

Stefano Tacconi ha avuto anche il covid, ma l’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana ha superato egregiamente l’infezione. A farlo sapere nelle scorse ore è stato il figlio, Andrea Tacconi, che da quando il papà è stato colpito da un’emorragia cerebrale sta tenendo informati fan, tifosi e opinione pubblica sullo stato di salute del papà. Attraverso i propri canali social ha raccontato: “Sono stati giorni di apprensione per noi, perché il Covid ha colpito papà. Fortunatamente anche questa l’abbiamo superata alla grande!”.

Stefano Tacconi si dimostra quindi ancora una volta una roccia, avendo superato anche un altro ostacolo non da poco alla luce della sua salute già fragile. L’ex calciatore era stato infatti colpito dalla rottura di un aneurisma ad aprile dell’anno scorso: si trovava ad Asti proprio assieme al figlio per un evento benefico, e dopo essere crollato a terra a seguito di un malore, era stato portato tempestivamente in ospedale. E’ così iniziato un lungo calvario da cui fortunatamente Stefano Tacconi sembrerebbe esserne uscito, visto che a poco a poco ha iniziato a migliorare, piccoli ma concreti passi verso la luce in fondo al tunnel.

STEFANO TACCONI, IL VIDEO DELLA CAMMINATA DALL’OSPEDALE

Poco meno di un mese fa sempre Andrea Tacconi aveva pubblicato sui social un video del padre impegnato nel percorso di riabilitazione, un breve filmato in cui l’ex portiere della Vecchia Signora e degli azzurri stava camminando da solo con l’aiuto di un deambulatore. “Sempre meglio! Un passo alla volta”, aveva postato il figlio.

L’ex giocatore ha dovuto imparare nuovamente a fare le cose basilari, a partire proprio dal camminare, ma piano piano sta vincendo questa guerra contro un nemico davvero ostico. Tantissimi i commenti sotto al video della camminata, come ad esempio un tifoso che ironico aveva scritto: “Dai che nella stagione 2023-2024 il titolare della porta bianconera sarà ancora lui”. La speranza è di ricevere al più presto ulteriori buone notizie.

