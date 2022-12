Stefano Tacconi “ha iniziato a camminare”/ Annuncio figlio Andrea: “Emozione unica”

Stefano Tacconi “ha iniziato piano a piano a camminare”. A darne annuncio è stato Andrea, il figlio, che, fin dai momenti successivi all’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma avuta dall’ex calciatore della Juventus, non ha mai smesso di dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Il sessantacinquenne si trova al centro di riabilitazione Borsalino dopo essere stato operato presso l’ospedale di Alessandria, dove era stato trasferito dopo che gli erano state prestate le prime cure presso l’ospedale di Asti. Il suo calvario va avanti da aprile scorso, ma finalmente ci sono i primi segnali di ripresa.

“È un’emozione unica”, ha scritto ancora Andrea Tacconi. È un ulteriore passo avanti dunque nel recupero delle sue abilità fisiche. In questi mesi, infatti, sta portando avanti la sua riabilitazione con lunghe e faticose sedute di fisioterapia, ma non ha mai avuto la minima intenzione di mollare. I momenti critici sembrerebbero ormai soltanto un ricordo. La speranza della famiglia è che a breve l’ex calciatore possa tornare a vivere l’intimità della sua casa.

Stefano Tacconi “ha iniziato a camminare”. Le reazioni del web

L’annuncio di Andrea in merito al fatto che Stefano Tacconi ha iniziato piano piano a camminare nuovamente ha riscosso un enorme entusiasmo sui social network. Le persone che hanno a cuore l’ex calciatore della Juventus sono infatti tantissime, tanto che costantemente seguono gli aggiornamenti del figlio sul suo stato di salute. La notizia degli effetti della fisioterapia ha scaldato loro il cuore.

“La più bella che oggi avrei voluto sentire. Campioni come Stefano Tacconi sono invincibili”, ha scritto Rocco. È della stessa idea anche Alessia: “Era ed è una roccia”. Un pensiero, infine, è arrivato anche dai tifosi della Juventus: “È un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso la speranza di rivedere il nostro Stefano in piedi”.

