Stefano Tacconi è considerato uno dei più grandi portieri al mondo. Per nove anni ha giocato nella Juventus, durante i quali è riuscito a portare a casa tutta una serie di riconoscimenti, vincendo i campionati e conquistando le coppe europee. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha prolungato la sua carriera fino al 2010 e la sua vita prosegue nei modi migliori fino al 2022 quando rimane colpito da un aneurisma celebrale che stravolge tutto.

Stefano Tacconi: "Totò Schillaci mi mandava audio durante il coma"/ "Oggi li riascolto per sentirlo vicino"

Stefano Tacconi malattia, aneurisma e coma nel 2022: la dinamica dei fatti

La malattia ha avuto ripercussioni non soltanto nella vita di Stefano Tacconi ma anche in quella della sua famiglia; il calciatore, però, non si è mai arreso trovando la forza di raccontare la sua battaglia anche nei salotti televisivi. Inoltre ha deciso di mettere nero su bianco tutto il calvario in un libro intitolato “L’arte di parare”. Il 23 aprile 2022 è una che non potrà mai dimenticare: la mattina seguente a una serata benefica ad Asti con il figlio, si svegliò con un forte mal di testa così decise di andare in farmacia per comparare dei medicinali, ma pochi istanti all’uscita dalla sua auto, si accasciò a terra, colpito da un ischemia.

Stefano Tacconi: “L'aneurisma la mia parata più difficile”/ “La mia famiglia è stata la mia cura”

Come sta Stefano Tacconi oggi dopo la malattia circondato dal sostegno della sua famiglia

Per la sua sopravvivenza sono stati importanti i soccorsi tempestivi arrivati sul posto e il conseguente trasferimento in ospedale dove trascorse due mesi di coma, subì tre interventi chirurgici e seguì lunga riabilitazione. La moglie Laura Speranza ha raccontato come la famiglia non abbia mai smesso di parlargli anche quando sembrava non potesse sentirli. Poi i primi segnali di ripresa: un movimento delle dita, un segno ok e un sorriso fecero ben sperare. Tacconi ha riconquistato la sua vita, aggrappandosi alla forza dei suoi cari e all’affetto dei tifosi che non è mai mancato.