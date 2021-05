Stefano Tacconi “Pronto per il Grande Fratello Vip”/ “Rivalità con Zenga? C’è ancora”

Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities, Stefano Tacconi ha parlato dei suoi prossimi progetti e di quello che pare potrà essere un imminente ritorno in TV in un noto reality. Oggi l’ex portiere di calcio fa lo chef, una passione che ha d’altronde da tanto: “Io ho fatto l’alberghiero molti anni fa, poi guardavo mio padre quando cucinava. – ha spiegato Tacconi, ammettendo però che – Non è contenta mia moglie… lei vorrebbe che tornassi nel calcio.” Stefano però non pensa affatto di tornare in campo: “Io allenare di nuovo? Non ho pazienza, soprattutto con i giovani. – ha tagliato corto in diretta radiofonica, per poi aggiungere – Le cose sono cambiate, nella società oggi l’allenatore conta poco.”

Laura Speranza: "Mio marito Stefano Tacconi lontano da me"/ "Situazione peggiorata"

Stefano Tacconi e la rivalità con Walter Zenga: “Esiste ancora oggi!”

Francesco Fredella ha poi stuzzicato Tacconi in merito alla rivalità con Walter Zenga: “Se è esistita? C’è e continua anche oggi, – ha ammesso – ogni tanto ci punzecchiamo e litighiamo ancora.” Possibile allora pensare ad un incontro in TV tra i due? “Ma no, lui adesso è a Dubai, poi se lui vuole si può fare anche questo incontro, c’è questa rivalità perché abbiamo cambiato un po’ la tipologia del portiere noi.” ha chiarito. Dallo sport alla TV: Tacconi si è lasciato infatti andare ad un’anticipazioni molto interessante. “Io in un reality? Ho già fatto L’Isola dei Famosi, forse, incrociamo le dita, a settembre dovrei fare il Grande Fratello Vip!“ Dunque Tacconi è tra i papabili concorrenti della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE:

STEFANO TACCONI E MOGLIE LAURA SPERANZA/ “Non voglio lasciare nessuno, ma adesso…”Stefano Tacconi: "Ho rischiato di finire in sedia a rotelle"/ "Ora ho tante paure..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA