STEFANO, TERZA VOLTA A C’È POSTA PER TE “CERCO ANCORA MOGLIE”/ Otto rifiuti per lui!

Nuovo flop per Stefano a C’è posta per te. Il 92enne di Salina ha conosciuto questa volta ben otto signore single ma solo due hanno suscitato il suo interesse. Nessuna di loro, però, ha ricambiato la sua richiesta di amicizia o di matrimonio. Stefano torna dunque alla sua Salina, alle Isole Eolie, ancora una volta single. Non è però da escludere che Maria De Filippi lo faccia tornare per una quarta volta e per incontrare nuove donne single dalla sua amata Sicilia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'è posta per te 2022, 6a puntata/ Diretta, storie: Stefano incassa una serie di "no"

Il 92enne Stefano torna per la terza volta a C’è posta per te

C’è un simpatico ritorno (il terzo!) nella nuova puntata di C’è posta per te 2022: si tratta di Stefano, il 92enne che cerca moglie. Visto il flop della sua seconda presenza a C’è posta per te, risalente a poche settimane fa, l’uomo è tornato perché desidera trovare un amore con cui trascorrere i prossimi anni della sua vita. Aveva cercato lo scorso anno il suo primo amore, Elena la figlia del barbiere, ricevendo però un rifiuto.

GIOVANNA IGNORATA DALLA FIGLIA PER 10 ANNI/ Roberta perdona ma... (C'è posta per te)

È tornato una seconda volta alla ricerca di una donna single da sposare ma, anche in questa occasione, ha ricevuto per sei ‘no’ in risposta. In questa sesta puntata di C’è posta per te Stefano torna e incontra ben otto single: che sia questa la volta buona?

Stefano cerca ancora moglie a C’è posta per te 2022: otto single per lui

Si parte allora con la consegna della posta a due sorelle, Rosa e Giuseppa detta Pina. Il messaggio che presenta Stefano per presentarsi è lo stesso dell’ultima volta: la descrizione della sua routine giornaliera e di tutti i nuovi acquisti fatti in casa. Infine la proposta di matrimonio: “Il mio cuore appartiene a te solo se mi vuoi sposare”. Dall’altra parte però arrivano i primi due no. È quindi la volta di Angela e Michela, altre due signore single che non sembrano però piacere a Stefano. Per loro, dunque, solo amicizia, d’altronde non sembra ci fosse interesse anche dall’altra parte. Riuscirà con le altre donne ad avere successo?

LEANDRO TRADISCE MARIA PAOLA, SCUSE A C'È POSTA PER TE/ Lei chiude: "Rassegnati!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA