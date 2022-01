STEFANO TORNA AC’È POSTA PER TE: “CERCO MOGLIE A 92 ANNI”/ Rifiutato da sei donne!

La quarta puntata di C’è posta per te 2022 vede il ritorno di uno dei protagonisti della scorsa edizione. Lui è Stefano, signore di 92 anni che lo scorso anno cercava un amore del passato, Elena, la figlia del barbiere di Francavilla. Sembrava fosse riuscito a trovarla ma lei ha negato di conoscerla e oggi i due non hanno più alcun contatto. Perché allora Stefano torna a C’è posta per te? “Vuole sposarsi!”, annuncia Maria De Filippi. Per questo motivo la conduttrice si è messa alla ricerca di alcune donne single che avessero intorno alla sua età e fossero siciliane come lui. Ne ha trovate un bel po’ da presentare all’uomo che si dice pronto ad accoglierle tutte e a raccontare loro in breve com’è la sua quotidianità.

Sei signore single per Stefano a C’è posta per te ma nessuno accetta la sua proposta

Le scene che si susseguono sono esilaranti: una dopo l’altra giungono infatti in studio varie signore. Arriva Maria Antonia, che non pare particolarmente interessata a lui; la quasi 100enne Angela, che conquista tutti con la sua simpatia; poi è il momento di due sorelle, Calogera e Maria, ma lui si dice interessato solo alla prima. Arriva anche Maria Franca e Stefano pare essere particolarmente colpito dalla signora. Lei però lo rifiuta. C’è ancora un’ultima possibilità: la signora Italia. “Il mio cuore è tuo se mi vuoi sposare”, è la proposta dell’uomo anche per lei ma arriva l’ennesimo no. Stefano purtroppo torna a casa single anche questa volta.

