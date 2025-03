Stefano Tosi è stato il marito di Cristina Donadio, l’attrice diventata famosa grazie al celebre personaggio di Scianel nella serie “Gomorra”. Un grande amore quello nato tra i due che si conoscono proprio grazie al lavoro durante uno spettacolo teatrale. Proprio l’attrice dalla pagine del Corriere di Napoli ha raccontato il primo incontro con l’ex marito: l’avevo conosciuto in compagnia con Nino Taranto”. Un incontro che lascia il segno, visto che i due si innamorano e decidono di prendere casa insieme a Roma, ma anche di collaborare insieme visto che fondano il centro di produzione Il sole e la luna. A raccontarlo è stata proprio l’attrice: “M’inventai un teatro di figura con dei grandi pupazzi che hanno avuto anche la voce di Francesco Paolantoni, Gigio Morra e Toni Servillo”.

Il loro amore viene brutalmente interrotto dal destino: da un tragico incidente che costa la vita al marito Stefano Tosi. “Un pomeriggio, tornando da Roma con Annibale Ruccello fa un incidente” – racconta la Donadio.

Cristina Donadio e la morte del marito Stefano Tosi

Un incidente fatale costa la vita a Stefano Tosi, marito di Cristina Donadio, e ad Annibale Ruccello. “Muoiono entrambi. Fine della quarta vita” – ha raccontato l’attrice che cerca di riprendere in mano la sua vita e ci riesce grazie all’incontro con Enzo Moscato. In nome del nostro lutto comune, io per Stefano, lui per Annibale, troviamo un’intesa spirituale e artistica fortissima” – ha raccontato l’attrice che ancora oggi soffre parlando della morte del marito.

“Io divido la mia vita nei primi dieci anni e quello che è venuto dopo” – ha detto l’attrice che con il marito era solita dire – “se in questo tempo non sei riuscito a fare delle cose, allora si deve smettere”. Una cosa è certa: i primi anni della vita di Cristina Donadio sono stati ribelli e discontinui anche se segnati dall’amore per il marito.