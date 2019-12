Stefano Turati, chi è il baby portiere del Sassuolo/ Video, i ‘miracoli’ contro CR7

Come Gianluigi Donnarumma all’esordio, la stessa impressione di un predestinato: è accaduto oggi che Stefano Turati, baby portiere del Sassuolo a soli 18 anni non solo esordisce in Serie A contro la più forte della classe, non solo è il primo 2001 ad esordire in Serie A ma è anche il primo a volare salvando nel giro di pochi minuti una punizione show di Cristiano Ronaldo e un tiro a botta sicura di Paulo Dybala. Turati è stato trafitto solo su calcio di rigore (sempre di CR7) ma ha di fatto evitate la rimonta-beffa per un Sassuolo che in casa della Juve ha fatto l’impresa strappando il 2-2 (e permettendo all’Inter l’operazione sorpasso dopo il successo per 2-1 contro la Spal). Ma i riflettori puntati oggi pomeriggio erano tutti per questo ragazzino che ancora di strada davanti a sé ne ha ma certamente può dirsi iper entusiasta per un sogno divenuto improvvisamente realtà. Complice il forfait contemporaneo di Consigli e Pegolo, De Zerbi è “costretto” a lanciare Stefano Turati ed ecco che il baby portierino sfodera una prestazione pazzesca che fa gridare al “crack” prima ancora che la partita finisse.

STEFANO TURATI, 23 ANNI MENO DI BUFFON E I “MIRACOLI” SU CR7

«A fine partita Buffon mi ha fatto i complimenti, è stato un onore giocare contro di lui, l’idolo di tutti i bambini. Da ragazzo guardavo lui…», spiega un incredulo Stefano Turati al termine del match parlando della differenza di età con l’altro portiere oggi in campo, Gigi Buffon (23 anni in più). «E’ stata una emozione incredibile e una sensazione enorme, mi sento come in una bolla. Parata più difficile? Su Ronaldo… ora però vado, devo chiamare mia mamma..». Classe 2001, nato a Milano con un passato nelle giovanili dell’Inter e poi tra le fila del Renate in Serie C: è nel 2018-2019 che arriva nel Sassuolo con il quale compie prodezze e grande affidabilità nel campionato Primavera. Oggi però la Serie A, che è tutta un’altra cosa: come Buffon ai suoi tempi, come Donnarumma ormai diversi anni fa, ora anche Turati. Di tempo e di partite ne vedremo passare, ma di certo il ragazzino ha cominciato col piede – anzi, il guanto – giusto..

Highlights e “miracoli” di Stefano Turati in Juventus-Sassuolo



