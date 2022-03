STEFANO VEDOVO A 30 ANNI, LA STORIA A C’È POSTA PER TE/ Regalo di Bonucci e Chiellini

È felicissimo Stefano di poter incontrare a C’è posta per te i suoi due idoli: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Il ragazzo, grande juventino, li abbraccia con le lacrime agli occhi e riceve da loro degli apprezzatissimi doni. Non sono mancate le maglie autografate di entrambi ma anche un viaggio, in una meta che sceglierà Stefano, per quattro persone. L’ultima parola va alla suocera di Stefano che, dall’altra parte della busta, gli dice: “Sai quanto ti voglio bene e quanto mi sono legata a te. Con tutto il mio cuore ti dico vai avanti, rifatti una vita così il mondo ti si riaprirà di nuovo. Però devi promettermi una cosa: qualunque cosa accadrà nella tua vita, fa che io possa esserci sempre per te”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'E' POSTA PER TE 2022/ Storie, diretta: Marco riabbraccerà la madre? (8a puntata)

La toccante storia di Stefano e Francesca a C’è posta per te

La nuova puntata di C’è posta per te 2022 ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta in studio due campioni di calcio italiani: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. I due difensori della Juventus sono il regalo che Mariella e Carla hanno deciso di fare a Stefano, il figlio della prima. La seconda citata, invece, è la mamma di Francesca, la moglie di Stefano che però è morta a soli 27 anni dopo aver combattuto contro una terribile malattia. Stefano non ha mai perso la voglia di combattere in quegli anni, mostrando tutto il suo amore per Francesca. È proprio per quelle dimostrazioni di grande amore che la mamma della ragazza vuole oggi ringraziarlo in modo speciale. Al suo fianco, per supportarla, anche la mamma di Francesco, la signora Mariella.

Stefano, vedovo a 30 anni: la lettera della suocera a C’è posta per te

“Io e mamma siamo qui, in questo posto, per dirti cosa pensiamo di te e della tua straordinaria capacità di amare.” esordisce la donna in diretta a C’è posta per te quando Maria De Filippi apre la busta. Stefano è felice e al contempo commosso della presenza delle due donne dall’altra parte della busta. Maria inizia così a leggere una toccante lettera che ripercorre anche i momenti più drammatici della malattia della ragazza e del matrimonio organizzato in fretta e furia tra i due, in modo che potessero essere insieme sempre.

