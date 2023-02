Stefano Veneruso, nipote Massimo Troisi/ “Nathalie Caldonazzo? Non me la ricordo”

Stefano Veneruso, chi è il nipote di Massimo Troisi

Il regista Stefano Veneruso è il nipote di Massimo Troisi, che avrebbe compiuto 70 anni il 19 febbraio 2023. Ma è morto il 4 giugno 1994, per problemi cardiaci. Il giorno prima aveva finito di lavorare al film Il postino, sul set c’era anche Stefano, figlio di Annamaria, sorella maggiore di Massimo. Sulle pagine di Oggi, Stefano Veneruso, oggi regista e sceneggiatore, ha ricordato le ultime ore di vita dello zio, che si è spento a casa della sorella Annamaria a Infernetto, alle porte di Roma:

Alfredo e Elena, genitori Massimo Troisi/ La sorella Rosaria: "Il postino? Poesia"

“A pranzo aveva la faccia sofferente. Non ha preso neppure il caffè. È andato a riposare sul letto di mia madre. Non si è più svegliato. Si sentiva protetto con noi. Massimo aveva perso la mamma a 18 anni. Per mia madre è stato fratello e anche quasi un figlio”. Il 14 febbraio è uscito nelle sale il film “Da domani mi alzo tardi”, diretto da Stefano Veneruso e basato sul romanzo omonimo di Anna Pavignano, ex compagna di Troisi: l’attore napoletano è interpretato da John Lynch.

Anna Pavignano, ex compagna Massimo Troisi/ "Il nostro è stato un grande amore"

Stefano Veneruso: “Vicino a lui la famiglia, Nathalie Caldonazzo…”

Nel 2019 quando Nathalie Caldonazzo ha partecipato a Temptation Island con l’allora compagno Andrea Ippoliti, si è tornato a parlare della sua storia d’amore con Massimo Troisi. L’attrice è stata l’ultima compagna di Troisi. “In quel periodo accanto a Massimo c’eravamo noi della famiglia. lo ero con lui dal mattino alla sera e sinceramente Nathalie Caldonazzo non me la ricordo proprio. Il grande amore di mio zio è stato soltanto uno: la scrittrice e sceneggiatrice torinese Anna Pavignano. Finita la loro storia d’amore, infatti, hanno continuato a collaborare artisticamente”, ha raccontato il nipote Stefano Veneruso sulle pagine di Grand Hotel. Stefano Veneruso è anche autore del libro “Massimo Troisi – Il mio verbo preferito è evitare”: “In famiglia, Massimo voleva evitare il superfluo, coltivava la filosofia dell’essenziale. Gli appartenevano la schiettezza, la timidezza, la pigrizia. Aveva grandi silenzi. E poi, quando giocava, a carte come a ping pong, diventava un bambino e voleva a tutti i costi vincere”, ha detto a Oggi.

Rosaria, chi la sorella di Massimo Troisi/ "Lui è un modello positivo che mette allegria"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Veneruso (@stefanoveneruso)













© RIPRODUZIONE RISERVATA