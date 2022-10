Stefano Zecchi, chi è?/ Scrittore, stroncò Loredana Lecciso in tv: “Balla da cani”

Stefano Zecchi, scrittore, filosofo e docente universitario, è intervenuto in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier. Poco meno di vent’anni fa, Zecchi stroncò in diretta televisiva le gemelle Lecciso dopo avere visto un loro balletto proprio durante il programma domenicale: “Io confesso che è la prima volta che vedo le gemelle Lecciso… Lei balla da cani!”. Oggi, zia Mara ha fatto incontrare nuovamente Stefano Zecchi e Loredana Lecciso davanti alle telecamere Rai e tra i due sono di nuovo state scintille.

STEFANO ZECCHI: “LOREDANA LECCISO? OGGI È PEGGIO DI PRIMA!”

Dapprima, a “Domenica In”, Loredana Lecciso ha rivelato che Stefano Zecchi “mi regalò un suo romanzo, che mi ha veramente dato l’opportunità di conoscere un mondo bello, nuovo e di sognare”, ma subito l’autore ha spento l’entusiasmo dell’ospite di zia Mara: “Non mi sono pentito delle critiche mosse in passato a Loredana Lecciso. Anzi, a vederla adesso è ancora peggio di prima, in termini di ballo. 18 anni fa era stata Mara Venier a cogliermi di sorpresa, adesso che ho rivisto l’esibizione nel monitor prima di entrare in studio, posso dire che era veramente terribile! Io comunque posso dire che le ho portato fortuna”.

