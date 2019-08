Steffy di Beautiful/ Jacqueline MacInnes Wood mamma di Rise: “A 2 mesi dal parto…”

A Beautiful interpreta con successo il ruolo di Steffy, nella vita privata è da poco diventata mamma. Stiamo parlando dell’attrice Jacqueline MacInnes Wood, che nel mese di marzo ha dato alla luce il suo piccolo Rise. Tuttavia, la gravidanza e il parto non sono riusciti a tenerla distante dal set, dal quale si e assentata soltanto per qualche settimana: “Il mio personaggio, Steffy, è al centro di trame troppo importanti – spiega l’attrice in un’intervista concessa a Di Più Tv – non potevo prolungare ancora la maternità”. Dopo il parto, Jacqueline MacInnes Wood è rimasta accanto al suo bambino per due mesi interi, nel corso dei quali ha abbandonato i panni della iconica Steffy per vestire quelli della mamma a tempo pieno. Il rientro sul set, però, non l’ha allontanata del tutto dal suo ruolo di madre: “La produzione – spiega nell’intervista concessa a Fabrizia Avolio – fa di tutto per agevolarmi concentrando tutte le mie scene in due o tre giornate”.

“MI SENTIVO SOPRAFFATTA”

Per non rinunciare al suo ruolo nei panni di Steffy e al contempo godersi la meravigliosa esperienza della maternità, Jacqueline MacInnes Wood ha annunciato di voler portare il piccolo Rise sul set di Beautiful, dove potrà contare sul contributo del marito Elan e della sua amata mamma: “Si è trasferita dal Canada per starmi vicino e godersi il suo nipotino – spiega il volto di Beautiful a di Più Tv – L’esperienza e i consigli di mia madre mi hanno aiutato spesso fino a ora, soprattutto il giorno in cui ho lascito l’ospedale con Rise e ho avuto il primo momento di panico materno”. Essere madre, spiega infatti l’attrice, non è per niente semplice e ritrovarsi con un fagottino tra le braccia i primi tempi può generare paure: “Guardavo Rise e pensavo: ‘Ora che cosa faccio?’ – ricorda l’attrice – Avevo letto tanti libri, durante la gravidanza, per arrivare preparata a questi momenti, ma la realtà è ben diversa. Mi sentivo sopraffatta”.

“MIO MARITO ELAN È UN PAPÀ MERAVIGLIOSO”

Superati i primi ostacoli comuni alla maggior parte delle mamme, Jacqueline MacInnes Wood ha potuto vivere appieno la gioia della maternità. A contribuire a ciò, la presenza costante di suo marito Elan, che il volto di Beautiful definisce “un papà meraviglioso”: “non si tira indietro davanti a nulla – svela il volto di Steffy Forrester – nemmeno davanti al peggiore dei pannolini. Vedere lui e rise che si conoscono, che crescono insieme – aggiunge l’attrice – mi ha fatto innamorare ancora di più di mio marito”. Grazie al contributo dei suoi cari, oggi Jacqueline MacInnes Wood può concedersi anche del tempo per pensare a se stessa. Tempo passato soprattutto ad allenarsi e tornare in forma perfetta: “È importante per il mio lavoro – spiega l’attrice – un mese dopo il ritorno sul set ho dovuto girare alcune scene in bikini. Non potevo apparire gonfia perché Steffy non ha partorito da poco nella soap, così – svela Jacqueline MacInnes Wood – ho dovuto darmi da fare per perdere qualche chilo”.



