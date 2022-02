Stella, amica Alex Belli: lite con Katarina Raniakova/ “La ragazza delle pulizie…”

Lite a Pomeriggio 5, nel corso della puntata del 1° febbraio, tra Stella, l’amica di Alex Belli e Katarina Raniakova, la prima moglie con cui Belli è ancora legalmente sposato. Nel salotto di Barbara D’Urso, nel corso della seconda parte del programma, si parla ancora del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Dopo aver mostrato il confronto tra Delia e Alex Belli avvenuto nel corso della 39esima puntata e durante la quale la Duran ha ribadito la volontà di restare sola, Katharina Raniakova ha svelato un retroscena del suo rapporto con Alex Belli.

“Quando ero sposata con Alex, lo hai mai visto senza di me?”, ha chiesto Katharina. “Solo per lavoro“, è stata la risposta di Stella a cui, però, la Raniakova non ha creduto. La modella ha così svelato di aver avuto la conferma di un suo sospetto.

Lite a Pomeriggio 5 tra Stella e Katarina Raniakova

Katarina Raniakova, a Pomeriggio 5, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata in questi giorni che le ha confermato un sospetto. “Quando ero sposata con Alex, lavorava per me una ragazza che mi aiutava con le pulizie. Un giorno lei si è licenziata e mi ha detto che a casa era venuta una donna e che, volendomi bene, non voleva vedere certe cose”, ha spiegato Katarina.

“L’altro giorno mi ha telefonato e mi ha detto che quella donna era proprio Stella”, ha aggiunto la Raniakova. Stella, tuttavia, ha spiegato di non aver mai visto Alex durante il suo matrimonio con Katarina per motivi diversi da quelli professionali.

