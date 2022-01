Stella, amica di Alex Belli Vs Katarina “L’ha solo sfruttato”/ “Il suo non era amore”

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 va in scena uno scontro acceso tra due ‘donne’ di Alex Belli. Barbara D’Urso torna infatti ad ospitare Stella, la stylist di Belli e terzo elemento del suo amore ‘libero’ con Delia, e con lei anche l’ex moglie dell’attore Katarina Raniakova. Tra le due si scatena uno scontro, in particolare è Stella ad accusare la Raniakova di aver addirittura usato Belli.

Stella, stylist Alex Belli "Siamo anche amanti"/ "Con lui e Delia sessualità libera"

Prima parte col chiarire che: “Non credo fosse amore libero tra Alex e Katarina, perché lei nei confronti di Alex era molto possessiva.” E attacca: “Io non ho avuto modo di conoscere bene lei, non posso giudicare una persona se non la conosco. Era un amore di possesso il loro, non di amore. L’ha sfruttato per tutti gli anni in cui è stato sposato con lui e ora è qui che continua a parlare male di lui. Lei ha accettato di essere sua moglie e vivere con lui perché probabilmente aveva dei vantaggi e oggi è ancora qua a parlare di lui.”

Soleil Sorge e Alex Belli, il flirt continua a distanza/ Al “Belli check" risponde "Tu si na cosa grande"

Stella difende Alex Belli e Delia Duran: “Non si lasceranno, si amano davvero”

Stella è molto agguerrita nei confronti di Katarina che, però, non replica alle sue accuse. Quando però si sottolinea come Alex sia cambiato nel rapporto con la Duran rispetto a Katarina, Stella specifica: “Magari con Katarina aveva questo valore, con Delia è cambiato e ora ne ha degli altri. Loro due non si lasciano, si amano davvero.” chiarisce ancora la donna, negando la possibile fine della loro storia d’amore. “Se non si lasciano è perché sono d’accordo”, replica però piccata la Raniakova prima di chiudere la discussione.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran torna con Alex Belli?/ "Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore si può salvare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA