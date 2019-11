Stella Bossari, figlia di Daniele/ Lui:”Alle nozze è venuta col fidanzatino…”

Chi è Stella Bossari?

Stella Bossari è stata una delle luci che ha permesso al padre Daniele Bossari di affrontare il momento più difficile della sua vita. Oggi la figlia del conduttore, appena sedicenne, colpisce l’occhio dei fan grazie alla sua più o meno intensa attività sui social, dove sfoggia giacche alla moda in stile animalier e mostra alcuni dei prodotti della linea di cosmetici realizzata dalla madre Filippa Lagerback. Al pari della conduttrice che le ha dato la vita, Stella tiene in alta considerazione la propria riservatezza e non desidera far sapere troppo i suoi fatti privati, soprattutto data la visibilità di entrambi i genitori. Per questo la gaffe commessa da Bossari a “Verissimo” poco tempo fa ha subito strappato qualche sorrisino ai telespettatori: “Alle nozze è venuta anche col fidanzatino, forse non voleva che lo dicessi visto che è molto riservata“. Un’indiscrezione che ha spinto Filippa a far notare subito al marito l’errore commesso, provocando in lui un forte imbarazzo.

L’affetto che Daniele nutre nei confronti della figlia tuttavia è innegabile, tanto che prima di accettare di partecipare al GF Vip, ha chiesto il permesso sia della moglie che della ragazzina. “Io e Stella l’abbiamo visto meditare per la prima volta in tv. Finora si era sempre nascosto, per privacy“, ha svelato all’epoca la Lagerback a Vanity Fair. Il pubblico italiano intanto non dimentica quell’incontro avvenuto fra la sedicenne e il papà sul piccolo schermo, dove Bossari è finito per versare diverse lacrime e la figlia si è mostrata invece sorridente. “Si è commossa tutta l’Italia e lei no. È una ragazza molto tranquilla ma decisa, sa quello che vuole. Andare in tv è stata una sua decisione, se non avesse voluto non le avrei mai detto “vai”. Ha le sue amiche, il suo mondo, le piace studiare ed è una sognatrice come il padre“, ha aggiunto Filippa.

Stella Bossari: “stella” anche sui social

Stella Bossari ha ereditato senza dubbio la bellezza di mamma Filippa Lagerback e la capacità di intrattenere il pubblico di papà Daniele Bossari. La bella castana che abbiamo visto appena ragazzina al GF Vip di due anni fa continua a crescere e fare strage di cuori sul suo Instagram da 122mila follower, dove pubblica scatti professionali, qualche consiglio sul trucco e altri sensuali. Anche se non è corretto dire che il rapporto fra Stella e i social sia intenso, visto che per ora non pubblica post dalla metà di questo mese. Forse cambierà tutto oggi, sabato 30 novembre 2019, dato che Daniele Bossari sarà ospite di “Verissimo” per raccontarsi e parlare del suo libro “La faccia nascosta della luce“, pubblicato da Mondadori. Un racconto intimo in cui il conduttore parlerà della depressione che lo ha colpito prima del successo al Grande Fratello, un periodo buio che è riuscito a superare anche grazie all’affetto della figlia Stella e della moglie Filippa Largerback. Entrambe rappresentano le esperienze più luminose di Bossari, diviso fra l’istinto di togliersi la vita e la possibilità di rinascere per la seconda volta. Sarà presente anche Stella nell’ospitata di Daniele nel salotto di Silvia Toffanin? Il punto interrogativo rimarrà fino all’ultimo momento, ma non è escluso che la ragazzina vorrà essere vicino al padre anche in questo momento così importante della sua vita e carriera.



