STELLA, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ È Valeria Marini o Simona Ventura?

Il Cantante Mascherato, chi è Stella

Chi è Stella, concorrente de Il Cantante Mascherato? Secondo i giudici si tratterebbe o di Simona Ventura o di Valeria Marini. In puntata, il concorrente si esibisce sulle note di “Ciao ciao”. Per Iva Zanicchi si tratta di Simona Ventura, così come per Serena Bortone. Christian De Sica invece pensa che sia Valeria Marini e la invita ad andare ad abbracciarlo. Flavio Insinna e Francesco Facchinetti non hanno dubbi: per loro, da come si muove, sarebbe proprio Simona Ventura. Si tratta dunque di una delle due? Alcuni inizi porterebbero ad una, alcuni all’altra… Chi sarà?

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Chi è Stella, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Stella de Il Cantante Mascherato 2023: chi si nasconde sotto la maschera dello show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1? Durante l’ultima puntata è stata Serena Bortone ad avanzare l’ipotesi che sotto la maschera della stella possa celarsi Simona Ventura. Un’ipotesi che è stata avallata anche da Christian De Sica e Flavio Insinna, mentre Iva Zanicchi ha fatto il nome di Chiara Francini. Francesco Facchinetti, invece, controcorrente, ha fatto il nome di Valeria Marini.

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Il nome della showgirl sarda è tra i più accrediti anche se proprio la Marini ha smentito categoricamente la sua partecipazione allo show del sabato sera di Raiuno dagli studi de La Vita in Diretta: “sì ho visto, ma non sono io. Perché ero a Madrid fino a pochi giorni fa. Ho visto la trasmissione su RaiPlay. Devo fare i miei complimenti a Milly per il programma. Se sto facendo un depistaggio come quando Malgioglio ha detto che era in Turchia? No no, non mettiamo sempre in mezzo Cristiano, io ero davvero in Spagna nei giorni scorsi. Sto facendo avanti e indietro dalla Spagna, ma mi sarebbe piaciuto partecipare a Il cantante mascherato. Dei messaggi sono arrivati anche a me a dire il vero. Però non ci sono, perché sto facendo un’altra cosa in questo periodo”. Naturalmente ricordiamo che anche lo scorso anno Cristiano Malgioglio ha fatto di tutto per nascondere che sotto la maschera di Luna e Sole ci fosse lui.

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

Stella, gli indizi della maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Ma chi si nasconde quindi sotto la maschera della Stella de Il Cantante Mascherato 2023 di Milly Carlucci? Le ipotesi al momento più votate dai giurati sono quelle di Valeria Marini e Simona Ventura. In attesa di scoprire chi si cela sotto la maschera, vi ricordiamo gli indizi finora disseminati da Stella durante le precedenti puntate. Il concorrente vip ha rivelato: “la cucina per me è più di una zona dove fare da mangiare. In cucina ho avuto tante notizie belle e cattive. Ho preso delle decisioni devastanti e altre giustissime. Mentre pulisco i fornelli penso che ho sbagliato oppure dove ho sbagliato con l’altra persona”.

Non solo, Stella parlando di se ha raccontato di non aver mai perso la fiducia nonostante le mille difficoltà e di aver sempre intrapreso la strada più difficile nella sua vita. La scelta di celarsi sotto le sembianza di una Stella è legata al desiderio di essere guida e lucente: “non sarei così luminosa se non avessi altre stelle che illuminano la mia vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA