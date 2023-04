STELLA E’ SIMONA VENTURA? IL CANTANTE MASCHERATO/ “C’è una donna a cui devo tutto…”

Nuovi indizi su Stella al Cantante Mascherato 2023: “C’è una persona a cui devo tutto…”

Votazioni aperte per lo spareggio tra Stella e Scoiattolo al Cantante Mascherato 2023. La semifinale ricomincia con il recap su Stella, con tutti gli indizi accumulati fino a questa sera su questa affascinante maschera. Stella si dice triste perché non si aspettava di finire allo spareggio con lo Scoiattolo, che in realtà le ricorda più una puzzola. “C’è una donna a cui devo tutto, non solo la vita, colei che mi ha difeso quando c’era da difendermi. Ed è la mia meravigliosa mamma… avete capito vero?”, la nuova clip della misteriosa concorrente. Di chi si tratta? Chi c’è dentro il costume di Stella? Per Flavio Insinna non ci sono dubbi: resta Simona Ventura in pole position. Dello stesso avviso la Bortone e gli altri giurati, eccetto la Zanicchi. Sarà davvero lei?

Il Cantante Mascherato 2023: si sciolgono i dubbi su Stella… è Simona Ventura?

Talmente scontato da non metterci la mano sul fuoco. Al Cantante Mascherato 2023 ci si interroga su chi sia Stella e chi si nasconda dentro la misteriosa maschera. Il nome di Simona Ventura è ormai il più probabile, caldeggiato sia dal pubblico social che dalla giura del programma. Gli ultimi indizi confermerebbero l’idea che ha preso campo nelle scorse settimane e che allo stato attuale pare mettere tutti d’accordo. In effetti non ci sono veri e propri pareri contrari al nome di Simona Ventura, almeno tra gli investigatori, anche se tra questi c’è chi non esclude del tutto possibili sorprese.

Ad esempio Flavio Insinna, benché sia più propenso a scommettere sul nome di ‘Super Simo’, ha alcuni dubbi e tiene anche in considerazione il nome di Valeria Marini. La stessa idea ha sfiorato la mente di Christian De Sica, che però non ha ancora dimostrato grande feeling coi pronostici.

Chi è Stella del Cantante Mascherato? Le strade portano a Simona Ventura ma…

I nomi più gettonati per Stella sono quelli di Simona Ventura e Valeria Marini, ormai è chiaro. Quest’ultima ipotesi si sta indebolendo giorno dopo giorno, anche per via delle considerazioni ben motivate e argomentate da Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, che sono convinti che il personaggio misterioso sia Simona Ventura. Possibile che la conduttrice abbia deciso di accettare la chiamata da Milly Carlucci? Considerando la sua verve ironica e la voglia di mettersi sempre in gioco, verrebbe da rispondere in maniera affermativa a questo quesito.

Sembra tutto facile per il momento, ma nel programma di Milly le sorprese non sono mai finite e tutto può succedere. Tra indizi abbastanza eloquenti e tentativi di depistaggio, la maschera di Stella continua a far chiacchierare. Come del resto le dichiarazioni del concorrente, che ha detto: “non sarei così luminosa se non avessi altre stelle che illuminano la mia vita…”. Di chi si tratta?











