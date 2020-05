Stella Grillo/ “A 4 anni ero del tutto stonata! I miei genitori si sono separati e..”

Pubblicità

Grande passione per il canto e per la musica in generale, ma anche per la danza e la recitazione: Stella Grillo è infatti un vero e proprio portento. L’abbiamo vista recentemente a Tali e Quali condotto da Carlo Conti ma ancor prima ha partecipato a “Ti Lascio una canzone” e al Festival Vocine nuove di Castrocaro. In un’intervista rilasciata a Talent Music Italia, l’artista ha raccontato quando è iniziata questa sua grande passione per la musica. “Da quando ho 8 anni che canto e giro l’Italia cantando. – ha ammesso Stella, per poi spiegare – Ma ho fatto anche danza per molti anni, ho fatto musical, recitazione… sin da piccola mi do da fare.” D’altronde Stella ha inoltre raccontato che “La passione per la musica e per l’arte in generale nasce dai miei genitori.”

Stella Grillo e la passione per il canto: “A 4 anni ero stonata, poi…”

Diversamente è però andata per il canto. Stella Grillo, nel corso dell’intervista, spiega di aver capito dopo di avere un talento anche in questo senso. “Per il canto diciamo che a 4 anni ero totalmente stonata. – ammette – Poi i miei genitori si sono separati e mia madre si è messa con un uomo che aveva la passione per il canto, quindi aveva il Karaoke a casa e io ho iniziato a sperimentare, a cantare e mi è venuto un vocione che era strano poi per una bambina di quell’età.” Un dono, quello del canto, che ha poi continuato a coltivare fino ad arrivare ai risultati ottenuti sino ad oggi.



